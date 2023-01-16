У памятника Лесе Украинке в Москве появился мемориал в память о погибших в Днепре
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К памятнику Лесе Украинке, установленному на Украинском бульваре в Москве, принесли цветы и игрушки в знак памяти о погибших в результате удара ракетой по жилому дому в Днепре 14 января. На постаменте монумента также разместили фотографию этого разрушенного девятиэтажного дома.
Снимки стихийного мемориала появились в телеграм-каналах независимых российских СМИ, в том числе у «Холода».
14 января во время массированного российского обстрела одна из ракет попала в жилой дом в Днепре, разрушив два подъезда. Погибли, по последним официальным данным, 40 человек, в том числе двое детей, не менее 75 человек, включая 15 детей, пострадали.
Памятник Лесе Украинке был открыт в 2006 году на Украинском бульваре, который связывает гостиницу «Украина» и площадь Киевского вокзала в Москве.