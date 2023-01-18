Небензя: российская ракета в Днепре была подбита украинской ПВО, размещенной в жилом квартале

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Обрушение жилого дома в Днепре, в результате которого погибли как минимум 45 человек, произошло из-за того, что российскую ракету сбили силы ПВО Украины. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил официальный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — цитирует его слова ТАСС.

Небензя добавил, что никто из представителей западных стран в Совбезе ООН «не упомянул про истинную подоплеку произошедшего, которая была озвучена в том числе официальными лицами Украины», и «если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Версию о том, что российскую ракету X-22, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО, первым озвучил внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Позже после волны критики в Украине он извинился за свои слова и подал в отставку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вооруженные силы России наносят удары не по жилым домам, а «по военным целям, очевидным или замаскированным». «Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны», — сказал представитель Кремля на брифинге 16 января.

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