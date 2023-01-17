Алексей Арестович подал в отставку с должности советника офиса Зеленского
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Алексей Арестович подал заявление об уходе с должности внештатного советника офиса президента Украины.
«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в соцсетях, приложив фото заявления.
Арестович подвергся резкой критике в Украине после своего заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире программы Марка Фейгина в ютьюбе. Мэр Днепра Борис Филатов потребовал от СБУ отреагировать на слова Арестовича, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за его увольнение.