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Полиция начала задержания у памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре

Источник: ОВД-Инфо

Полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке в центре Москвы, где накануне появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре.

Как сообщает «ОВД-Инфо», двое из задержанных возлагали цветы, а двое других лишь находились поблизости.

Одна из задержанных пришла возложить цветы вместе с собакой. При задержании женщины полицейские оставили животное на улице. По словам очевидца, полицию вызвали активисты радикального провластного движения SERB.

Sota пишет, что вскоре за первой полицейской машиной к памятнику приехала вторая. Сейчас сотрудники «продолжают хаотичные задержания», сообщает издание.

Памятник Лесе Украинке находится на Украинском бульваре, неподалеку от Киевского вокзала. Его открыли в 2006 году.

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