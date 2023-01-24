Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Бизнесмен Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 22 декабря 2021 года Пресс-служба президента России

Компания «Рятико» российского миллиардера в ноябре-декабре 2022 года ввезла в Россию 800 бутылок редких вин в обход санкций Евросоюза, которые запрещают поставлять в РФ вина дороже 300 евро. Как сообщает , это следует из данных Федерального реестра алкогольной продукции. Первым внимание на декларации на вина, оформленные «Рятико», в ноябре 2022 года обратил телеграм-канал «Пьяный мастер».

The Insider отмечает, что с 23 ноября «Рятико» ввезла в Россию около 200 наименований редчайших вин Бургундии, Бордо и Пьемонта, десятки из которых стоят больше одного миллиона рублей за бутылку. За три дня в ноябре компания поставила в Россию вина от пяти лучших производителей Бордо: Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Latour, Chateau Margaux и Chateau Mouton Rothschild.

В список поставок «Рятико» также вошли вина производителя Domaine de la Romanée-Conti. Помимо этого в Россию ввезли десять бутылок Henri Jayer, в том числе Richebourg урожая 1984 года — точно такое же вино в 2020 году продали на аукционе Christieʼs за почти 184 тысячи фунтов стерлингов за бутылку. Также «Рятико» поставила Chateau Haut-Brion 1929 года, Château Cheval Blanc 1947 года и Chateau la Mission Haut Brion 1961 года.

По оценке издания, общая стоимость вин, импортированных «Рятико» в ноябре и декабре, составила 3,9 миллиона евро. The Insider пришел к такому выводу на основе средних цен вин у агрегатора WineSearcher. Авторы расследования отметили, что стоимость бутылок могла быть выше, если их купили в хорошем состоянии, а продавец представил гарантию происхождения.

Авторы расследования отметили, что компания «Рятико» завезла 22 партии наиболее дорогих вин в качестве образцов для сертификации. Как указывает The Insider, «Рятико» могла воспользоваться услугами европейского посредника, который помог собрать заказы разных производителей и оформить необходимые документы.

The Insider пишет, что владелец компании «Рятико» Алексей Репик — друг дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой. В частности, Тихонова использовала бизнес-джет Bombardier Global 5000, которым владеет офшорная компания Репика, сообщали и Der Spiegel.

О Катерине Тихоновой

Катерина Тихонова постоянно летала в Германию к отцу своей дочери. С ней летали десятки офицеров президентской охраны. Кто за них платил — неизвестно Главное из расследования «Важных историй» и Der Spiegel

О Катерине Тихоновой

Катерина Тихонова постоянно летала в Германию к отцу своей дочери. С ней летали десятки офицеров президентской охраны. Кто за них платил — неизвестно Главное из расследования «Важных историй» и Der Spiegel

Авторы расследования связали поставки дорогостоящих вин с ресторанами, которыми владеют Алексей Репик и бизнесмен Иван Сибирев, ранее возглавлявший . Сибирев — основатель ресторанов Wine & Crab, а также Twins Garden. С 2019 года Twins Garden владеет Алексей Репик, а рестораны Wine & Crab принадлежат Сибиреву и его бизнес-партнеру Светлане Кузнецовой, которую команда Алексея Навального называла падчерицей главы «Газпрома» Алексея Миллера.

The Insider допускает, что компания «Рятико», которая в прошлом в основном поставляла различные продукты из Японии (например, соевый соус), смогла приобрести «топовые вина, за которыми охотятся коллекционеры со всего мира», благодаря сомелье Антону Панасенко. Он работает шеф-сомелье в Wine & Crab, а в прошлом занимал такую же позицию в Twins Garden. В 2021 году Панасенко основал компанию «Бургунди», которая занимается поставками вина. Соучредителем «Бургунди» выступил Константин Нуриев, который вместе с Иваном Сибиревым работал в «Стройтранснефтегазе». Авторы расследования указывают, что список производителей в прайс-листе «Бургунди» в значительной степени совпадает с недавним импортом «Рятико».

Кто в российской элите любит вино

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца

Кто в российской элите любит вино

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца