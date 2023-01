Почему Германия медлит с поставками танков Украине и каким кризисом в НАТО это грозит Американские СМИ подводят итоги переговоров на базе Рамштайн, где обсуждали военную помощь Киеву

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украинский митинг в Брюсселе с требованием поставок немецких танков Leopard, 23 января 2023 года Olivier Hoslet / EPA / Scanpix / LETA

20 января в Германии на американской авиабазе Рамштайн прошла очередная встреча министров обороны стран НАТО по вопросу военной помощи Украине. И хотя крупнейшие доноры Киева в войне против России анонсировали новые солидные пакеты помощи (вооружения на 2,5 миллиарда долларов от США и более одного миллиарда евро от Германии), стороны не смогли договориться по ключевому, хотя и более символическому вопросу — поставкам немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении многих европейских армий.

Правительство ФРГ до сих пор не решилось ни поставлять собственные запасы, ни санкционировать отправку танков из других стран. По итогам встречи новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ошибочным предположение, что Германия единственная блокирует это решение, заявив, что у партнеров пока нет единого мнения на этот счет.

В прессе активно муссировались слухи о том, что Германия одобрит поставки, если США передадут Украине свои танки Abrams. Но представители немецкого правительства это отрицают. Пентагон в свой пакет помощи танки не включил, хотя некоторые американские политики в открытую говорят, что отправка даже одного Abrams развяжет руки Берлину, который только и ждет инициативы США. Официальные лица ФРГ уже дают понять, что не станут препятствовать третьим странам, если те решат поставить Leopard 2 Киеву. И все это на фоне заявлений, что Европа готова поддерживать Украину и «меньшей коалицией» — без Германии и ее танков.

Вот что пишут крупнейшие американские издания The Wall Street Journal и The New York Times о ситуации, в которой оказалась Германия.

WSJ: «Россия проигрывает энергетическую войну. «Генерал Зима» дезертировал»

Целесообразность поставок Leopard 2 вызывает вопросы у военных экспертов, но эти танки стали политическим символом того, насколько серьезно Европа готова поддерживать Украину в войне с Россией.

Европейские партнеры раздражены осторожным подходом Германии к вооружению Киева, отражающим как внутреннюю политику, так и боязнь эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия. Союзники хотят быстрее вооружить Украину в ожидании предполагаемых наступательных операций Москвы и Киева к концу зимы.

Другие также обеспокоены тем, что НАТО слишком сильно рассчитывает на поддержку Киева со стороны США, где республиканцы все активнее критикуют администрацию Джо Байдена за продолжающуюся многомиллиардную военную помощь.

Тем временем европейские лидеры получили явную экономическую и политическую передышку, чтобы договориться о более решительной стратегии. Еще несколько месяцев назад Европа ждала энергетического кризиса и рецессии, когда Россия перекрыла поставки природного газа к зимнему сезону.

Но ставка Путина на использование зимы в своих геополитических интересах не сработала: Европа нашла альтернативные источники энергии, цены на газ после временного подъема начали падать, и мягкая зима в регионе не дала европейцам замерзнуть.

«Россия проигрывает энергетическую войну. «Генерал Зима» дезертировал несколько месяцев назад», — заявил специальный советник Фонда стратегических исследований в Париже Франсуа Эйсбур.

Главный европейский экономист лондонской консалтинговой компании Capital Economics Эндрю Кеннингем говорит, что был удивлен, насколько устойчивой оказалась европейская экономика. Хотя для этого, считает он, потребовалось сочетание усилий и удачи: благоприятная погода помогла сократить потребление энергии, в то время как правительства выделяют значительные средства на то, чтобы сократить высокие счета домохозяйств и промышленности.

В Германии, остающейся крупнейшей экономикой Европы, прошлогоднее повышение цен на газ нанесло тяжелый удар по таким энергоемким отраслям, как металлургия и химия. Но другие отрасли немецкой промышленности активно восстанавливаются после того, как были сняты ковидные ограничения в глобальных цепочках поставок.

Инфляция приводила к протестам и забастовкам во многих европейских странах, но не подорвала общественной поддержки по вопросу о помощи Украине. Согласно опросам, подавляющее большинство избирателей во всех крупных странах Европы (трое из четырех граждан ЕС) поддерживают политику вооружения и финансирования Киева, а также санкций против Москвы.

Граждане перестают высказываться за переговоры с Путиным, потому что понимают, что он стремится к военной победе, а не мирному соглашению, и начинают задаваться вопросом, почему правительства их стран не делают большего для поддержки Украины, рассказывает глава Института международных отношений в Риме Натали Точчи.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что его цель состоит в том, чтобы не допустить победы России, а не обеспечить победу Украины. Это осторожное мнение становится все менее распространенным среди европейских лидеров, которые уже открыто призывают к победе Украины в войне.

Сторонние наблюдатели ожидают, что Берлин все же изменит свою позицию в последний момент под массовым международным давлением. «Если Германия не уступит, будет серьезный кризис в НАТО», — говорит Франсуа Эйсбур.

NYT: «Кто до этого последним оккупировал «Азовсталь»? Это были немцы»

Война России и Украины заставляет Германию переосмыслять складывавшиеся десятилетиями представления о собственном месте в Европе, отношениях Берлина с Москвой и применении военной силы. После Второй мировой войны Германия сознательно посвятила свою политику продвижению идей мира и европейской интеграции, но послевоенную экономику во многом строила на дешевых российских энергоресурсах и торговле с СССР и КНР, полагая, что такие взаимоотношения способны смягчить авторитарные режимы.

Российское вторжение в Украину до сих пор остается для немцев не только политическим, но и психологическим шоком, подорвавшим их представления о России. Эта дезориентация наиболее явно проявляется в нежелании ФРГ отправить свой основной боевой танк Leopard 2 в Украину или позволить сделать это другим странам.

Немецкое общество в подавляющем большинстве поддерживает Украину, но глубоко разделено насчет идеи стать военным лидером этой поддержки и рисковать прямой конфронтацией с Россией. Опросы общественного мнения показывают, что половина немцев не хочет поставлять Украине танки.

Это можно объяснить исторической памятью. «Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей. Люди не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось на передовой для убийства людей в этих регионах», — заявляет президент Американского совета по Германии Стивен Сокол, называя среди этих регионов Россию, Польшу и Украину.

Канцлер Шольц, которого упрекают в нерешительности в кризисный момент, вынужден думать и о внутренней политике. В его правящей коалиции немало пацифистов как среди социал-демократов, так и партии «зеленых».

«Немецкие избиратели хотят, чтобы их лидеры продвигали так называемый мирный вариант, делали ход последними или в составе коалиции», — говорит Томас Кляйне-Брокхофф из Немецкого фонда Маршалла в Берлине. — Это показывает, что вы не разжигаете войну, не продвигаете военную повестку».

Модель поведения для Шольца состоит в том, чтобы двигаться медленно, привлекать избирателей на свою сторону и наконец отправить танки, как только он убедит общество, что это принесет мир и подтолкнет Россию к переговорам.

Такой подход уважителен и к исторической памяти в стране, где многие названия полей сражений в Украине хорошо знакомы не одному поколению немцев. «Почему мы знаем про «Азовсталь»? Кто до этого последним оккупировал «Азовсталь»? Это были немцы, — вспоминает Кляйне-Брокхофф о заводе в Мариуполе, захваченном российскими войсками весной 2022 года. — Все, кто постарше, помнят эти поля смерти. Названия им знакомы. Послать туда танки и гаубицы? Для многих пожилых людей это все еще болезненный вопрос».

Немцы чувствовали свою вину за Вторую мировую войну перед Россией как правопреемницей СССР, но не надо забывать, что нацисты убили не меньше людей в Украине и Беларуси, напоминает Клаудия Мейджор из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Многолетние отношения Берлина и Москвы носят навязчивый характер, считает историк Колледжа святого Антония в Оксфорде Тимоти Гартон Эш, отмечая «очарование и страх Германии перед Россией, которые породили слепоту по отношению к Украине и одновременно страх ядерной войны».

Поэтому Шольц не хочет проявлять инициативу и сначала надеется на поставки американских танков, чтобы Россия не винила во всем Германию. Ведь многие немцы хотят сохранить устоявшиеся отношения с Москвой после того, как конфликт в Украине закончится.

В свое оправдание Шольц говорит, что Германия уже и так сделала многое, нарушив собственное табу на поставку оружия воюющей стране и предоставив Киеву третий по величине транш военной помощи.

Некоторые немецкие политики считают, что общественное мнение уже меняется. Бывший немецкий генерал Генрих Браусс, ныне работающий в Немецком совете по международным отношениям, утверждает, что поражение России в Украине отвечает интересам ФРГ, поскольку украинцы борются за европейскую безопасность. И предупреждает, что отказ в поставках танков будет иметь катастрофические последствия для репутации Германии. «Это значительно снизит доверие к Германии как к союзнику по НАТО», — говорит он.

