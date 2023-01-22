Власти Польши заявили о готовности помогать Украине «меньшей коалицией» без немецких танков
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Польша готова создать «меньшую коалицию» с другими европейскими странами для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву танки Leopard 2. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Глава польского правительства назвал позицию Германии по поводу поставок вооружений Киеву неприемлемой. «Каждый день умирают невинные люди. Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства?» — заявил он.
По мнению польского премьера, ФРГ следует перестать втягивать союзников в дискуссии и саботировать действия других стран в рамках поддержки Киева.
«Украина и Европа победят в этой войне — с Германией или без нее. Только от Германии зависит, захотят они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или будут пассивно наблюдать и войдут в историю как те, кто был на неправильной стороне», — добавил Моравецкий.
Тем временем 22 января федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Париже, объявил, что ФРГ будет защищать и поддерживать Украину «так долго, как это необходимо».
Украина давно запрашивает у западных союзников танки, в том числе немецкие Leopard 2, которые стоят на вооружении стран НАТО. Ряд государств Европы, включая Польшу, заявляли о готовность отправить Киеву свои танки, но для этого необходимо разрешение Германии. Ожидалось, что решение будет принято в ходе встрече на базе Рамштайн 20 января, но этого не произошло.
Как утверждали СМИ, власти ФРГ могут согласиться передать Leopard 2 при условии, что США поставят Украине свои танки Abrams. Представители немецкого правительства это отрицали. 19 января Пентагон сообщил о новом пакете американской военной помощи Украине. Abrams в него не вошли.