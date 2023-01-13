Запад хочет быстрее отправить Украине танки, но партнеры по НАТО не могут решиться на первый шаг Киев заявил, что для наступления ему нужны 300 танков

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Военнослужащий танкового батальона ВСУ на линии фронта в Донецке, 25 декабря 2022 года Pierre Crom / Getty Images

Страны Запада опасаются, что у Украины остается все меньше возможностей для подготовки к новому наступлению на фронте, и поэтому готовы в кратчайшие сроки отправлять Киеву дополнительные вооружения, которые отказывались поставлять раньше — в первую очередь основные боевые танки западного образца, пишет The New York Times.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия собирается предпринять новое наступление в Украине, в том числе на Киев, в первые месяцы 2023 года. Для этого якобы в российскую армию намерены мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих, утверждали в военной разведке Минобороны Украины.

При этом в ВСУ говорили, что планируют к марту собственное наступление «по всей Украине, от Крыма до Донбасса». Западная разведка считает, что Киев готовится наступать зимой либо «после грязного весеннего сезона», чтобы противник еще не успел «перевести дух».

На фоне этого США объявили о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, по данным Politico, Вашингтон обсуждает возможность поставок Киеву партии боевых бронированных машин Stryker. Но при этом администрация Джо Байдена не рассматривает отправку истребителей, ракет большой дальности, которые могут поразить цели в аннексированном Крыму или на территории России, а также танков M1 Abrams, которые, по утверждению Пентагона, потребляют много топлива и сложны в эксплуатации.

В январе о намерении поставить Украине боевые машины заявили власти Польши и Великобритании. Польский президент Анджей Дуда говорил о «роте танков Leopard» (десять танков), на Даунинг-Стрит — о десяти танках Challenger 2. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву поставят бронеавтомобили AMX-10 RC (их также называют легкими или колесными танками), а также бронетранспортеры Bastion. По заявлению главы Минобороны Франции, что произойдет в ближайшие два месяца. Германия же впервые пообещала поставить боевые машины Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Киев запрашивал у Запада танки с самого начала российского вторжения. Некоторые из членов НАТО снабжали ВСУ своими танками советского образца. Так, например, Польша в апреле 2022 года отчитывалась о поставках 200 танков Т-72, Чехия летом обязалась поставить как минимум 72 танка советского производства, а Словения осенью заявляла о передаче 28 модернизированных танков М-55S. Но, как пишет The New York Times, большая часть имеющейся украинской техники уже уничтожена или испытывает нехватку боеприпасов.

Власти Украины утверждают, что бронетехника будет играть ключевую роль в боях за восстановление контроля над крупными городами в восточных областях, граничащих с Россией. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для этих целей Украине нужны около 300 основных боевых танков западного образца и около 600 единиц другой западной бронетехники.

Высокопоставленный представитель НАТО подтвердил изданию, что для выхода из тупика в войне нужно изменение баланса сил на востоке Украины. И для этого необходима отправка достаточного количества современных танков — без этого Украина вряд ли отвоюет значительные территории. В Пентагоне тоже согласны, что Украине действительно нужны танки.

Великобритания и Польша давят на Германию по вопросу предоставления танков Leopard 2 немецкого производства, пишет издание. Около двух тысяч таких боевых машин разных модификаций стоят на вооружении десятка армий по всей Европе и могут быть поставлены Киеву с одобрения Берлина.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена на условиях анонимности заявил NYT, что Вашингтон не уговаривал Берлин отправить танки и что правительство Германии само примет решение об уровне военной поддержки Украине. Источник издания охарактеризовал дискуссии между Вашингтоном и Берлином как «очень активные».

По словам военного аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудии Мейджор, ФРГ расценивают такую позицию Вашингтона как отговорку, отражающую собственное нежелание отправлять в Украину танки M1 Abrams. Всего одного «Абрамса» из Вашингтона будет достаточно, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц наконец мог действовать, считает она.

«В данный момент сторонники отправки танков больше сосредоточены на том, какая страна сделает первый шаг», — делает вывод The New York Times.

Немецкий политик и эксперт по внешней политике Норберт Роттген считает, что Шольц в конечном счете уступит под давлением союзников и даст Киеву «Леопарды», как ранее было с гаубицами и гусеничными БМП немецкого производства.

«Канцлер и его партия хотят сохранить отношения с Россией и Путиным на будущее и думают, что если дадут Украине лучшее, что у них есть, то Россия воспримет это как разрыв особых отношений, — заявил Роттген журналистам. — Но давление со стороны союзников становится слишком сильным».

Вопрос о поставках танков Leopard, вероятно, станет главным на встрече представителей министерств обороны стран НАТО 20 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии, заключает NYT.

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