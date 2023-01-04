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Существует вероятность дальнейших ударов по объектам на территории России, заявил в интервью американскому телеканалу ABC начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов сказал, что атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. При этом он отказался уточнить, стоит ли за ними Украина, заявив, что сможет прокомментировать ответственность своей страны за эти атаки только после окончания войны.

Отвечая на вопрос о диверсиях в Крыму, Буданов сказал: «Крым — территория Украины, на нашей территории мы можем использовать любое оружие».

Начальник украинской военной разведки добавил, что ожидает активизации боевых действий к марту 2023 года. По его словам, Украина планирует крупное наступление. «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — сказал Буданов.

Он также выразил признательность США за военную помощь Украине и заявил, что в скором времени Киев ожидает от Вашингтона поставок БМП «Брэдли». «Мы ждем их. Мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений», — заявил Буданов.

В условиях войны заявления сторон конфликта не всегда возможно независимо проверить. Они могут быть ложными, относитесь к ним с осторожностью.

В декабре 2022 года, по данным Минобороны РФ, ВСУ как минимум дважды атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области, который расположен примерно в 700 километрах от подконтрольной Украине территории.

Украинская сторона заявила, что с этого аэродрома взлетали российские бомбардировщики для обстрелов украинской территории и что после атак на аэродром их якобы перебазировали на Дальний Восток.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о планах России в 2023 году предпринять новое наступление в Украине. «В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января», — сказал он.

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