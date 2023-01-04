Война Триста пятнадцатый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 января читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ подтвердило гибель 89 человек в Макеевке. В ведомстве заявили, что ВСУ определили координаты расположения пункта по массовым звонкам военнослужащих по мобильным телефонам.
- Жители Ростова-на-Дону сообщили о ночных взрывах над городом. Губернатор объяснил их работой ПВО, в результате которой был сбит «малоразмерный объект в форме шара».
- В районе аэропорта Бельбек в Севастополе утром сбиты два беспилотника.
- Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России.
- В Запорожье после ночного обстрела повреждены восемь многоэтажных домов и здание детского сада, сообщили власти города.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
В Днепре демонтировали памятник Александру Матросову
Герой Советского Союза Александр Матросов, который погиб в 1943 году в возрасте 19 лет, закрыв грудью амбразуру немецкого дота, был уроженцем Днепра (на момент его рождения город назывался Екатеринослав).
В августе Минкульт Украины указал фамилию Матросова в списке имен исторических и культурных деятелей, которые он рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России
«Новые мобилизационные процессы», которые якобы готовятся в РФ, президент Украины упомянул в вечернем обращении 3 января.
Зеленский не уточнил, какие «мобилизационные процессы» он имел в виду и когда они должны начаться.
Ежедневная сводка британской разведки
Сегодняшний обзор посвящен гибели российских военных в Макеевке.
- 31 декабря Украина нанесла удар по зданию школы в удерживаемом Россией городе Макеевка рядом с Донецком, которое россияне почти наверняка использовали в военных целях. Здание было полностью разрушено и, как подтвердило российское Минобороны, 89 военных были убиты.
- Учитывая масштаб разрушений, есть большая вероятность, что боеприпасы хранились рядом с местом расположения военных — и сдетонировали при атаке, вызвав новые взрывы.
- Здание находилось всего в 12,5 км от линии фронта в районе Авдеевки, одного из районов, где идут самые ожесточенные бои. В российской армии еще до нынешней войны происходили инциденты, вызванные небезопасным хранением боеприпасов. Но этот случай подчеркивает, насколько непрофессионализм способствует высокому уровню потерь со стороны российских военных.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли семь ракетных и 18 авиационных ударов, а также провели 85 обстрелов из РСЗО — в том числе по гражданской инфраструктуре Краматорска, Запорожья и Херсона.
- Российские войска сосредотачивают усилия на на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.
- Россияне продолжают нести потери. В частности, 2 января поражены два пункта дислокации россиян, убиты и ранены до 260 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники.
- Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян и один удар по позиции ЗРК противника.
В условиях войны оперативно проверить достоверность такой информации невозможно.
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Сирены звучат в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
В районе аэропорта Бельбек в Севастополе сбиты два беспилотника
Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев. По его словам, «все службы работают в штатном режиме».
Минобороны РФ: удар по ПТУ в Макеевке стал возможен из-за использования военнослужащими мобильных телефонов
«В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», — сказал первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Севрюков.
Севрюков также заяввил, что в результате украинской атаки погибли 89 военнослужащих. Ранее Минобороны официально сообщало о 63 погибших. По утверждению украинской стороны, погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.