Война Триста пятнадцатый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 января читайте здесь.

Главные новости:

Минобороны РФ подтвердило гибель 89 человек в Макеевке. В ведомстве заявили, что ВСУ определили координаты расположения пункта по массовым звонкам военнослужащих по мобильным телефонам.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о ночных взрывах над городом. Губернатор объяснил их работой ПВО, в результате которой был сбит «малоразмерный объект в форме шара».

В районе аэропорта Бельбек в Севастополе утром сбиты два беспилотника.

Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России.

В Запорожье после ночного обстрела повреждены восемь многоэтажных домов и здание детского сада, сообщили власти города.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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