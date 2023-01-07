США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на три миллиарда долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министерство обороны США сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 3 миллиарда 75 миллионов долларов.

По данным Associated Press, это крупнейший из серии пакетов военной помощи Украине со стороны США. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение американских властей, также назвал новый пакет американской оборонной помощи рекордным.

Зеленский поблагодарил Байдена за «принципиально новое вооружение», в том числе за боевые машины пехоты Bradley и зенитные ракеты. «Это действительно усилит украинскую армию на поле боя» — написал Зеленский в твиттере.

Пентагон распространил список вооружений, которые войдут в новый пакет помощи Украине, он опубликован ниже.

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч снарядов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 легких бронемашин MRAP;

138 вездеходов HMMWV;

18 самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;

70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur калибра 155 мм;

1200 снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM) калибра 155 мм;

36 буксируемых гаубиц и 95 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

четыре тысячи авиационных ракет Zuni;

около двух тысяч противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запасные части и другое полевое оборудование.

В Пентагоне отметили, что администрация Джо Байдена в 29-й раз с августа 2021 года изъяла вооружения из запасов Минобороны США, чтобы передать их Украине. Всего США выделили Украине более 24,9 миллиарда долларов помощи в области безопасности после прихода Джо Байдена к власти.

Хроника войны

Война Триста восемнадцатый день

Хроника войны

Война Триста восемнадцатый день