Война Триста восемнадцатый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 января читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия значительно израсходовала запас стратегических ракет и иранских дронов.
Согласно инфографике, которую он опубликовал в твиттере, с начала вторжения в Украину Минобороны РФ применило уже 2237 стратегических ракет («Искандеры», «Калибры», Х-101) и сейчас имеет на вооружении только 536 ракет данного типа (19% запасов).
При этом у России сохраняется значительный запас тактических ракет (в основном, это С-300) — 7310 ракет (78% запасов).
Что касается дронов-камикадзе иранского производства, сейчас у Минобороны РФ на вооружении имеется 90 из 750 поставленных Тегераном беспилотников (12% запасов).
«Формула безопасности: ракетная мощь „второй армии мира“ обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО» — так подписал Резников свой твит.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В январе 2023 года российские власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч военных в дополнение к 300 тысячам россиян, призванным в армию в октябре 2022-го. Об этом The Guardian заявил заместитель руководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его утверждению, новую волну мобилизации в России объявят после зимних праздников 15 января.
Как полагают в украинской разведке, России понадобится около двух месяцев, чтобы подготовить воинские формирования, а любой успех Москвы на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены. Также, по словам Скибицкого, многое будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину.
«Если Россия проиграет на этом этапе, то Путин потерпит крах», — считает представитель разведки, характеризуя предстоящие шесть-восемь месяцев на фронте как «последний рывок».
«Мы ожидаем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться — в Херсоне и Крыму. Именно такое количество военных потребуется им для выполнения такой задачи», — сказал Скибицкий, объясняя, почему Минобороны Украины ожидает мобилизации полумиллиона человек в России.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Несмотря на объявленное Путиным «рождественское перемирие» российские войска продолжили вести боевые действия в Украине, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
«Как были обстрелы, так они и остаются, как попытки атаковать наши позиции. Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов», — сообщил Гайдай вечером 6 января в эфире «Радио Донбасс Реалии» (проект «Радио Свобода»).
В сводке Генштаба говорилось, что 6 января российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
5 января Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов. Президент РФ сослался на просьбу главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который утром того же дня призвал установить рождественское перемирие.
Накануне Минобороны в ходе ежедневного брифинга заявило, что российские войска придерживаются режима прекращения огня.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в ночь на 7 января в городе над Северным молом силами ПВО был сбит беспилотник.
«Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов
«Приветствую рекордный пакет американской оборонной помощи. Спасибо президенту США за принципиально новое вооружение, в частности, за БМП Bradley и зенитные ракеты. Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Великолепный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!» — написал по этому поводу в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.
Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которые войдут в новый пакет помощи Украине. Вот что приводится в перечне:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч снарядов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 легких бронемашин MRAP;
- 138 вездеходов HMMWV;
- 18 самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur калибра 155 мм;
- 1200 снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM) калибра 155-мм;
- 36 буксируемых гаубиц и 95 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- 10 тысяч минометных снарядов 120 мм калибра;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- четыре тысячи авиационных ракет Zuni;
- около двух тысяч противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Владимир Путин встретил Рождество в одиночестве в Кремле
Как отмечает «Интерфакс», до сих пор в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2000 году он был на службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах, а в 2001-м — в храме Христа Спасителя.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
- В течение суток украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ осуществили огневое поражение четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также двух складов горюче-смазочных материалов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня, 7 января 2023 года, православные отмечают Рождество. Это 318-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий на фронте и связанными с ними событиями в остальном мире.
Хронику прошедшего дня читайте здесь.