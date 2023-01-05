Эрдоган заявил Путину, что призывы к миру в Украине должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом, сообщает агентство «Анадолу», рассказали в администрации президента Турции.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики, российско-турецкие отношения, а также войну в Украине и Сирию.

По ситуации в Украине президент Турции заявил следующее. Далее цитата по «Анадолу»:

Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о «зерновом коридоре», масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что , должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Обновление. Говоря об Украине, Путин заявил Эрдогану о «деструктивной роли» западных государств, предоставляющих Киеву вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, во время переговоров президент Турции заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах РФ и Украины. В ответ Путин подтвердил открытость России к диалогу — «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

В Кремле о переговорах Путина и Эрдогана пока не сообщали. О том, что такой разговор был запланирован на 4 января, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель турецкого президента анонсировал, что на среду также был запланирован разговор Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об итогах этих переговоров не сообщалось.

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