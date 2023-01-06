Война Триста семнадцатый день
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Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал предложение РФ о временном прекращении огня
«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы ненадолго остановить наступление наших ребят на Донбассе и подогнать поближе технику, боеприпасы и мобилизованных. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой», — заявил президент Украины.
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