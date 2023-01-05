Журналисты опознали нескольких осужденных, о помиловании которых заявил создатель ЧВК Вагнера. Среди них человек, получивший срок за убийство

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Среди группы российских заключенных, с которых, по словам создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сняли судимости за участие в войне, оказались люди, осужденные убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина. К таким выводам пришли «Агентство» и «Русская служба Би-би-си», опознавшие нескольких человек из группы.

Утром 5 января агентство Пригожин заявил, что участники первой группы заключенных, завербованные ЧВК Вагнера для отправки на фронт в Украину, завершили полугодовой контракт и получили помилование. Агентство РИА Новости опубликовало видео с этими людьми (их лица были размыты), а принадлежащее Пригожину издание РИА ФАН выложило их фотографии.

«Русская служба Би-би-си» опознала среди заключенных 34-летнего Анатолия Сальмина из Ленинградской области, неоднократно судимого — в том числе за убийство. В 2011 году он получил девять лет лишения свободы за то, что утопил знакомого, с которым вместе отправился на рыбалку.

«Агентство» сообщило, что среди заключенных оказался и ветеринар из Санкт-Петербурга Дмитрий Каравайчик, который в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. По делу также проходила его жена Диана Грибовская, она получила 16 лет. Сам Каравайчик утверждал, что амфетамин ему подбросили сотрудники полиции, а сам он под видом наркотика продавал толченые таблетки, чтобы найти деньги на разработку протезов для животных. В прессе Каравайчика сравнивали с главным героем сериала «Во все тяжкие» — школьным учителем Уолтером Уайтом, который производил амфетамин.

Также «Агентство» предположило, что среди заключенных был Александр Суетов, который в 2020 году получил 10 лет колонии как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Петербурге, а также Денис Кинев, которому в 2011 году дали пять лет за разбой, и Станислав Усачев, не позднее чем в 2016 году получивший год и один месяц колонии за угон автомобиля. Вероятно, после вынесения этих приговоров и Кинев, и Усачев совершили другие преступления, отметило «Агентство».

Сообщения о том, что ЧВК Вагнера вербует на войну с Украиной российских заключенных, обещая им помилование, если они провоюют полгода, стали появляться летом 2022 года. В сентябре соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали видео, как Евгений Пригожин предлагает осужденным в колонии Марий Эл стать наемниками.

Как отмечала , в сентябре — октябре количество заключенных в российских колониях сократилось на 23 тысячи человек — больше, чем в результате амнистий предыдущих лет. Издание связывало это сокращение с вербовкой в ЧВК Вагнера. В декабре «Агентство» заметило, что Федеральная служба исполнения наказаний перестала публиковать данные о численности заключенных в колониях РФ.

История одного из тех, кто попал в ЧВК Вагнера

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

История одного из тех, кто попал в ЧВК Вагнера

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»