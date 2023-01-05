Война Триста шестнадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 января читайте здесь, а главные фото дня смотрите тут.
Главные новости:
- Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие на Рождество.
- Бахмут разрушен более чем на 60%, сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
- Россия готовится к эскалации в феврале 2023 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- Евгений Пригожин заявил, что с первой группы заключенных, завербованных ЧВК Вагнера на войну в Украине, сняли судимости по завершении их контракта.
- Франция поставит украинской армии бронеавтомобили AMX-10 RC (их также называют легкими танками) и бронетранспортеры Bastion. США рассматривают возможность поставить Украине БМП Bradley, подтвердил Байден.
- Иранские дроны-камикадзе, которые Россия применяет для атак по критической инфраструктуре Украины, в значительной степени состоят из деталей, произведенных американскими компаниями, выяснил CNN.
- Российские военные используют все закупленные у Ирана беспилотники к маю 2023 года, полагают аналитики Института изучения войны (ISW).
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Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие на Рождество
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в обращении епископа на сайте РПЦ.
Британская разведка — о взрывах на аэродроме в Энгельсе и российской дальней авиации
- 27 декабря 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на Дальний Восток.
- 5 и 26 декабря 2022 года были нанесены удары по базе авиации дальнего действия в Энгельсе, несколько самолетов были повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, расположенные дальше от Украины.
- Российская авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность этого оружия составляет 5000 километров в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.
- Тем не менее, работа из мест рассредоточения добавит дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше сократит ограниченное количество летных часов, доступных на этих самолетах.
Россия готовится к эскалации в феврале 2023 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Февраль для них будет решающим. Потому что даты для них [важные], годовщина и так далее. Они готовятся к обострению, — заявил он в ходе телемарафона в эфире „Суспільного“. — Много есть маркеров, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос».
По словам Данилова, в настоящее время замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит встречи с европейскими политиками, чтобы принудить Украину к подписанию «мирных соглашений а-ля „Минск-3“».
«Конечно, мы на это не пойдем», — добавил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Иранские дроны-камикадзе, которые российские военные применяют для атак по критической инфраструктуре Украины, в значительной степени состоят из деталей, произведенных американскими компаниями. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на экспертную оценку украинской разведки.
Как утверждается в публикации, специалисты разобрали один из беспилотников Shahed-136, сбитых осенью в Украине, на 52 детали. В результате оказалось, что 40 из этих деталей были произведены 13 различными американскими компаниями. Остальные 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.
Журналисты CNN подчеркнули, что не обнаружили никаких свидетельств того, что какие-либо из компаний нарушают американские санкции против Ирана и сознательно экспортируют детали для иранских дронов.
Франция поставит украинской армии бронеавтомобили AMX-10 RC (которые также называют легкими или колесными танками) и бронетранспортеры Bastion. Как пишет Le Figaro, бронеавтомобили AMX-10 RC находятся на вооружении французской армии с 1981 года, их не более 247 штук. AMX-10 RC имеет орудие калибра 105-мм, способное вести огонь на расстояние двух километров. Сейчас Франция постепенно заменяет AMX-10 RC на бронемашины Jaguar.
В конце декабря источники агентства Bloomberg сообщили, что правительство США рассматривает возможность поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, которые, по словам бывшего аналитика Белого дома Марка Канчиана, представляют собой «по сути, легкий танк». Президент США Джо Байден подтвердил, что поставки БМП Bradley Украине возможны.
Российские военные используют все закупленные у Ирана беспилотники к маю 2023 года, полагают аналитики Института изучения войны (ISW).
Минобороны РФ все больше полагается на иранские дроны-камикадзе в своих атаках по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпало свои текущие запасы этих беспилотников, говорится в очередной сводке ISW.
4 января представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил, что российские войска использовали уже около 660 беспилотников иранского производства Shahed-131 и Shahed-136 в Украине с момента их первого применения в сентябре 2022 года. По его данным, дроны прибывают из Ирана в Россию партиями по 200-300 единиц, а всего контракт рассчитан на передачу 1750 барражирующих боеприпасов.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО сбила 540 иранских дронов. По его словам, россияне поднимают в воздух «огромные рои» беспилотников, поскольку не могут прорвать оборону, используя группы по 5-10 «Шахедов».
Все обещанные по контракту 1750 иранских беспилотников Минобороны РФ могут использовать до мая 2023 года, если будет применять их такими же темпами, как в период с сентября по декабрь 2022 года, считают эксперты.
Бахмут, 4 января
Бахмут разрушен более чем на 60%, заявил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
«Враг отброшен на свои прежние позиции, то есть за пределы города… Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица — две женщины — погибли», — рассказал он в эфире телемарафона.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские войска нанесли три ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Бахмута, Константиновки и Курахово Донецкой области, Никополя Днепропетровской области и Херсона. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.
- За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.
- Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных территорий в правовое поле Российской Федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. На восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
- Ракетные войска и артиллерия Сил обороны осуществили огневое поражение трех пунктов управления, четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники и двух складов боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 316-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за боевыми действиями на фронте и связанными с ними событиями в мире.
Хронику прошедшего дня читайте здесь.