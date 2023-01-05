Война Триста шестнадцатый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 января читайте здесь, а главные фото дня смотрите тут.

Главные новости:

Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие на Рождество.

Бахмут разрушен более чем на 60%, сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

Россия готовится к эскалации в феврале 2023 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Евгений Пригожин заявил, что с первой группы заключенных, завербованных ЧВК Вагнера на войну в Украине, сняли судимости по завершении их контракта.

Франция поставит украинской армии бронеавтомобили AMX-10 RC (их также называют легкими танками) и бронетранспортеры Bastion. США рассматривают возможность поставить Украине БМП Bradley, подтвердил Байден.

Иранские дроны-камикадзе, которые Россия применяет для атак по критической инфраструктуре Украины, в значительной степени состоят из деталей, произведенных американскими компаниями, выяснил CNN.

Российские военные используют все закупленные у Ирана беспилотники к маю 2023 года, полагают аналитики Института изучения войны (ISW).

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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