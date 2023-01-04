Путин по видеосвязи отправил фрегат с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», вооруженного гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

По словам Путина, этот комплекс «не имеет аналогов». «Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — добавил он.

Фрегат направился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, рассказал министр обороны Сергей Шойгу, также принимавший участие в церемонии.

«Адмирал Горшков» способен наносить точечные удары по «противнику на море и на суше», а ракеты «Циркон» могут «гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны», заявил глава Минобороны РФ.

«Основные усилия боевого похода будут сосредоточены на противодействие угрозам России, на совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности», — добавил Шойгу. По его словам, экипаж фрегата в ходе учений будет отрабатывать применение гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности.

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350, сообщается на сайте Минобороны РФ. Фрегат вошел в состав Военно-морского флота России в середине 2018 года. Основное ударное оружие корабля — ракетный комплекс «Калибр-НК».

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета. Она может развивать скорость более 9500 километров в час. Ее испытания начались в июле 2021 года, в них принимал участие «Адмирал Горшков». В июле 2022 года Владимир Путин сообщал, что фрегат станет первым носителем «Цирконов».

В октябре 2021 года Путин заявлял, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия. Он также говорил, что разработка такого оружия стала «вынужденным ответом» на действия Запада.

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«Медуза» взяла интервью у Герберта Ефремова — разработчика российского гиперзвукового оружия. Его имя держали в секрете до сентября 2020 года

Интервью с одним из разработчиков российского гиперзвукового оружия

«Медуза» взяла интервью у Герберта Ефремова — разработчика российского гиперзвукового оружия. Его имя держали в секрете до сентября 2020 года