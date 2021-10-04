Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки

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Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. До этого пуски «Циркона» проходили с надводных кораблей.

Ракету, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны РФ, запустили с атомной подводной лодки «Северодвинск», находившейся в акватории Баренцева моря. Испытания признаны успешными.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» Минобороны России

«Циркон» (3M22) — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета.

Ранее Минобороны отчитывалось об успешных испытательных пусках «Циркона» с фрегата Северного флота РФ «Адмирал Горшков» в декабре, ноябре и октябре 2020 года, а также в июле 2021 года.

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