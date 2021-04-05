«Русские явно бросают военный вызов в Арктике». CNN рассказал о быстром наращивании Россией военного присутствия на арктическом побережье

Российская подлодка на спутниковом снимке компании Maxar Technologies, сделанном 27 марта 2021 года во время российских военно-морских учений в Арктике Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Россия уже несколько лет беспрецедентными темпами наращивает военное присутствие в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие, стараясь закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу в частности. Об этом говорится в материале телеканала CNN, который ссылается на новые спутниковые снимки Арктики, а также на высокопоставленных западных чиновников и экспертов. «Медуза» пересказывает этот текст.

Спутниковые снимки, предоставленные CNN специализирующейся на космических технологиях компанией Maxar, показывают методичное строительство и укрепление в Арктике аэродромов и военных баз в нескольких местах вдоль побережья России в течение последних пяти лет.

На снимках видно и непрерывное наращивание техники на арктическом побережье — в том числе истребителей . Снимки от 16 марта показывают, что, вероятно, именно эти модели самолетов появились в районе арктического поселка Нагурский, что, как считается, стало первым случаем, когда на Крайнем Севере разместили новую российскую боевую авиацию, утверждает CNN.

Западных военных экспертов и чиновников особенно тревожит появление в этом регионе нового российского «супероружия» — торпеды , которую активно испытывают в Арктике. В 2021 году запланированы ее дальнейшие испытания.

Вот как она выглядит Минобороны опубликовало видео запуска морского беспилотника «Посейдон». Он может нести ядерный заряд

В ноябре 2020 года Кристофер Форд, в то время помощник госсекретаря США по международной безопасности, заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

Глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес сказал CNN, что его ведомство оценило «Посейдон» как «образец нового типа оружия ядерного сдерживания, которое находится на стадии испытаний».

Также у России появились новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски и новые подземные хранилища — вероятно, для «Посейдона» или другого нового высокотехнологичного оружия, предполагает американский телеканал.

Кто еще может использовать «Посейдон» 14 российских моряков погибли из-за пожара на секретной подлодке. Что о ней известно?

Представитель Пентагона, подполковник Томас Кэмпбелл сказал CNN, что Россия «модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры». Она также «расширяет свою сеть противовоздушных и береговых ракетных систем», добавил он.

Кэмпбелл напомнил и о том, что в 2020 года Россия заявила об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты Ранее официальные лица в США пренебрежительно описывали это оружие как «надуманное». Однако глава норвежской разведки заявил CNN, что «Циркон» — это действительно «новая гиперзвуковая технология, от которой трудно защищаться».

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике. Это чревато последствиями для Соединенных Штатов и их союзников — не в последнюю очередь потому, что позволяет распространять [российское] влияние до Северной Атлантики», — сказал телеканалу высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Ситуацию в регионе резко изменило глобальное потепление, быстро уничтожающее арктические льды. «Таяние идет быстрее, чем ученые предсказывали или считали возможным несколько лет назад, — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента. — С точки зрения физического доступа [к Арктике] в ближайшие десятилетия это будет драматическая трансформация».

В связи с этим официальные лица в США обеспокоены очевидным стремлением Москвы контролировать Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который проходит между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья России. СМП потенциально вдвое сокращает время, необходимое для доставки грузов в Европу из Азии, по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Это может принципиально изменить мировое судоходство, а вместе с ним и движение более 90% всех товаров по всему миру, считает Элизабет Бьюкенен, преподаватель кафедры стратегических исследований в австралийском Университете Дикина.

Представитель Пентагона выразил озабоченность по поводу правил, которые Москва пытается навязать судам, следующим по этому маршруту. «Российские законы, регулирующие транзит по СМП, превышают полномочия России по международному праву, — утверждает Кэмпбелл. — Они требуют, чтобы на любом судне, проходящем по СМП через международные воды, был российский лоцман, ведущий судно. Россия также пытается требовать от иностранных судов получения разрешения перед заходом в СМП».

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента добавил, что речь идет о «попытке установить некие правила дорожного движения, получить некое фактическое согласие со стороны международного сообщества, а затем заявить, что это и есть правильный путь».

Министерство иностранных дел России отказалось от комментариев CNN. Однако ранее Россия настаивала на том, что ее арктическая политика направлена лишь на поддержание территориальной целостности страны и экономического роста в этом регионе, а также на развитие СМП как «глобально конкурентоспособного национального транспортного коридора», напоминает телеканал.

Страшно, но красиво Обычный день в Арктике: три атомных подлодки с треском проломили полутораметровый лед

Пересказал Петр Лохов