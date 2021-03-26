Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
Обычный день в Арктике: три атомных подлодки с треском проломили полутораметровый лед
1 минута
15:44, 26 марта 2021
Три российские атомные подлодки одновременно всплыли в Арктике, проломив полутораметровый лед, на расстоянии 300 метров друг от друга. Такой маневр, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в докладе президенту Владимиру Путину, был проведен впервые в истории российского Военно-морского флота. Подлодки,
сообщает
ТАСС, задействованы в комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» при участии Русского географического общества.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам
Реклама