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Обычный день в Арктике: три атомных подлодки с треском проломили полутораметровый лед

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Три российские атомные подлодки одновременно всплыли в Арктике, проломив полутораметровый лед, на расстоянии 300 метров друг от друга. Такой маневр, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в докладе президенту Владимиру Путину, был проведен впервые в истории российского Военно-морского флота. Подлодки, сообщает ТАСС, задействованы в комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» при участии Русского географического общества.
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