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Льды Арктики стремительно тают. Как это изменит морские перевозки

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06:08, 31 августа 2018
Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается. У таяния льдов есть очевидные негативные последствия, например, угроза затопления прибрежных территорий и изменение привычной среды обитания животных. Но открываются и новые перспективы — становится проще и дешевле использовать Северный морской путь. Компания Maersk — мировой лидер по морским грузовым перевозкам — в конце августа отправила судно в пробный рейс по Северному морскому пути. Власти России намерены в ближайшие шесть лет в восемь раз увеличить объем перевозимых по этому маршруту грузов.
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