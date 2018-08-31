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Льды Арктики стремительно тают. Как это изменит морские перевозки
Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается. У таяния льдов есть очевидные негативные последствия, например, угроза затопления прибрежных территорий и изменение привычной среды обитания животных. Но открываются и новые перспективы — становится проще и дешевле использовать Северный морской путь. Компания Maersk — мировой лидер по морским грузовым перевозкам — в конце августа отправила судно в пробный рейс по Северному морскому пути. Власти России намерены в ближайшие шесть лет в восемь раз увеличить объем перевозимых по этому маршруту грузов.