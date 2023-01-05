Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине. В офисе Зеленского назвали это «циничной ловушкой и пропагандой»

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Обновление. Предложение РПЦ о рождественском перемирии — «циничная ловушка и элемент пропаганды», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и «выступает как пропагандист войны», в том числе призывая «к геноциду украинцев».

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в преддверии Рождества призвал установить рождественское перемирие в зоне боевых действий в Украине. Его заявление опубликовали на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы верующие могли посетить праздничные службы.

Власти России и Украины предложение главы РПЦ пока не комментировали.

Рождество — один из главных христианских праздников. 7 января его отмечают последователи Русской, Украинской и других православных церквей.

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После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл часто упоминал военные действия в своих проповедях. Среди прочего он обосновывал причины российского вторжения и призывал россиян к «духовной мобилизации». Из-за позиции главы РПЦ Украинская православная церковь в конце мая провозгласила самостоятельность от Московского патриархата. В июне Великобритания и Канада ввели санкции в отношении патриарха Кирилла.