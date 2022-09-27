Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» для «примирения России и Украины»

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал верующих к «духовной мобилизации», которая, по его словам, должна помочь «полному примирению России и Украины». Об этом, сообщает «Интерфакс», он заявил во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви.

Патриарх призвал молиться о прекращении «междоусобной брани», «чтобы Господь избавил — особенно нашу молодежь — от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани», а также делать все, чтобы восстановить «братские» отношения «двух частей единой Руси».

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С 21 сентября в России объявлена мобилизация. Согласно официальному заявлению Минобороны, в армию планируют призвать 300 тысяч человек. После начала мобилизации россияне, которые не хотят воевать в Украине, стали массово покидать страну.

Патриарх Кирилл часто упоминает военные действия в своих проповедях. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России, а также обосновывал причины российского вторжения.

Из-за позиции патриарха Кирилла Украинская православная церковь в конце мая провозгласила самостоятельность от Московского патриархата. В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгилса Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви аналогичной независимости. В июне Великобритания и Канада ввели санкции в отношении патриарха Кирилла.