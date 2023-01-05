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Михаил Климентьев / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине — на 36 часов. Согласно указанию Путина, прекратить огонь российские войска должны на православное Рождество, с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года (по московскому времени). Режим прекращения огня должен действовать «по всей линии боевого соприкосновения сторон» в Украине.

Путин призвал Киев также временно прекратить огонь. «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в указании российского президента.

Объявляя режим прекращения огня, Путин сослался на просьбу главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Тот 5 января призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные верующие могли посетить рождественские службы.

Ранее, в середине декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вопрос о новогоднем или рождественском перемирии с Украиной не обсуждается. «Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня», — сказал он тогда журналистам.

В офисе президента Украины призыв патриарха Кирилла назвали «циничной ловушкой и элементом пропаганды». «РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о „рождественском перемирии“ — циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На предложение Путина прекратить огонь в офисе Зеленского ответили словами «Лицемерие оставьте себе». Действия президента РФ снова прокомментировал Подоляк: «Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…». Лично президент Украины Владимир Зеленский шаг Путина пока не комментировал.

Обновлено. Украина не будет вести переговоры с РФ о рождественском перемирии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Давайте будем говорить на практическом языке. Кому они это перемирие предлагают? Сами себе?» — сказал Данилов, предложив российским войскам «простое решение» — «забирать чемоданы» и отправляться восвояси. «Никаких переговоров с ними… Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения. Это наша земля. Мы на нашей земле будем делать то, что считаем необходимым», — добавил он.

Объявляя одностороннее перемирие, Путин пытается добиться передышки, считает президент США Джо Байден. На просьбу журналистов прокомментировать инициативу Путина он отметил, что Россия продолжала бомбить украинские «больницы, детские сады и церкви» и на католическое Рождество, и на Новый год. «Я думаю, он [Путин] пытается сделать глоток воздуха», — добавил американский президент.

Это первое объявление о прекращении огня по всей линии фронта со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Путин сделал его вскоре после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Тот, согласно сообщению турецкого агентства Anadolu, заявил, что « должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий». Как сообщил Кремль, Путин подтвердил Эрдогану свою приверженность диалогу — «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

Будет ли российская армия соблюдать режим прекращения огня, если от этого откажется Украина, неизвестно. Также неизвестно, будет ли в случае соблюдения этот режим распространяться на , которая сейчас ведет наступление на город Бахмут в Донецкой области и соседний с ним Соледар: поручение Путина адресовано министерству обороны, которому ЧВК (как минимум, формально) не подчиняется.

Обновлено. Минобороны РФ отчиталось, что выполнит поручение Путина ввести режим прекращения огня на Рождество. При этом глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что речь идет только о прекращении «инициативного огня». «Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!» — подчеркнул он.

Российские провоенные телеграм-каналы раскритиковали инициативу о прекращении огня, обратило внимание издание «Агентство». Телеграм-канал «Рыбарь», у которого более миллиона подписчиков, написал «Может, хватит метать бисер перед свиньями? Все равно не оценят». Юрий Котенок и Роман Сапоньков отметили, что режим прекращения огня односторонний, соблюдаться не будет (по словам Сапонькова) и выглядит как «пораженчество» (по словам Котенка). Канал «Военный осведомитель», на который подписаны больше 500 тысяч пользователей телеграма, связал объявление о прекращении огня с разговором Путина и Эрдогана: «Видимо, поступившее сегодня предложение от уважаемого и сугубо нейтрального партнера Эрдогана оказалось слишком заманчивым, чтобы не провести очередной жест доброй воли».

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