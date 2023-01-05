Главный храм Киево-Печерской лавры забрали из пользования Украинской православной церкви

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Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом Киево-Печерской лавры, забрали из пользования и вернули государству. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко по результатам работы комиссии приема и передачи зданий.

Комиссия занималась инвентаризацией имущества и осмотром зданий со 2 января. По итогам работы был подписан соответствующий акт возвращения храмов со стороны УПЦ МП, рассказал министр.

«Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит [УПЦ (МП)] Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества», — добавил Ткаченко.

Министр напомнил, что Трапезная церковь и Успенский собор были переданы в пользование УПЦ в 2016 году. Договор об аренде истек 31 декабря 2022 года.

О том, что у УПЦ МП собираются забрать арендуемые ею храмы Киево-Печерской лавры, в декабре сообщал наместник лавры митрополит Павел. Он просил президента Украины Владимира Зеленского не забирать здания у УПЦ (МП).

В ноябре Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что при обысках нашли пророссийскую литературу. После этого обыски также прошли в других храмах УПЦ в нескольких регионах Украины.

В начале декабря в Киево-Печерской лавре зарегистрировали юридическое лицо Православной церкви Украины (ПЦУ), которая не подчиняется Русской православной церкви. Тогда министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что речь о передаче лавры ПЦУ «пока не идет».

4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет в Успенском соборе лавры богослужение по случаю Рождества.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Верховная рада рассматривает законопроект, который предполагает запрет деятельности УПЦ в Украине.