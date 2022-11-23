СБУ во время «контрразведывательных мероприятий» в Киево-Печерской лавре нашла пророссийскую литературу и допросила «сомнительных» граждан РФ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Служба безопасности Украины отчиталась о завершении «контрразведывательных мероприятий» в Киево-Печерской лавре, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов проверили более 350 церковных построек и 850 человек.

Более 50 человек, которые находились во время обысков на территории лавры, прошли «углубленные контрразведывательные опросы», в том числе с использованием полиграфа. Среди них, как сообщается, были граждане Украины и России. В своем пресс-релизе СБУ назвала этих россиян «сомнительными».

«Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения», — говорится в пресс-релизе СБУ.

Кроме того, при обысках найдены:

пророссийская литература, которую, как утверждается, использовали при обучении в семинарии и приходских школах «для пропаганды „русского мира“»;

более двух миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей наличными.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру 22 ноября. В ведомстве заявили, что на территории монастыря проходят «контрразведывательные мероприятия» в рамках «работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

За несколько дней до обысков стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело по об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В ней упоминалась «матушка — Русь».

Читайте также

«Мы хотим четко показать, что не являемся частью РПЦ, глава которой благословляет войну» Украинская православная церковь объявила о независимости от Московского патриархата. Вот что это значит

Читайте также

«Мы хотим четко показать, что не являемся частью РПЦ, глава которой благословляет войну» Украинская православная церковь объявила о независимости от Московского патриархата. Вот что это значит