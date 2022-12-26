Украинская православная церковь пожаловалась, что у нее собираются отобрать главный храм Киево-Печерской лавры

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У собираются забрать арендуемые ею храмы на территории Киево-Печерской лавры — в частности, Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом лавры. Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел.

«Сегодня директор музея известил нас о том, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», — сказал митрополит.

Он добавил, что представители УПЦ МП не получили письменного уведомления о том, что их лишают возможности использовать Трапезную церковь и Успенский собор, хотя их должны были оповестить об этом за месяц.

Как пишет украинская служба «Би-би-си», директор музея, которого упомянул митрополит Павел — это глава государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра», владеющего помещениями лавры.

Неназванный источник издания в украинской власти подтвердил, что после окончания аренды храмов представителей УПЦ МП могут туда не пустить. Срок аренды истекает в декабре.

Митрополит Павел призвал президента Украины Владимира Зеленского не отнимать у УПЦ МП храмы Киево-Печерской лавры.

«Достаточно, что люди голодают в холоде и без света. И еще хотите забрать веру у людей? <…> Не делайте этого. <…> Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, ​​чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве», — сказал священнослужитель.

В ноябре Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. Утверждалось, что при обысках была найдена пророссийская литература. Обыски также проходили в других храмах УПЦ.

В начале декабря в Киево-Печерской лавре зарегистрировали юридическое лицо Православной церкви Украины (ПЦУ), которая не подчиняется Русской православной церкви. При этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что речь о передаче лавры ПЦУ «пока не идет».

Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В Верховной раде находится законопроект, который предполагает запрет деятельности УПЦ в Украине.