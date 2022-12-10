СБУ объявила, что нашла на территории Харьковской епархии УПЦ «прокремлевскую литературу» и «сухпайки оккупационных группировок»

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Служба безопасности Укрианы 10 декабря объявила о завершении «контрразведывательных мероприятий» на территории Харьковской епархии

На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.

В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом России.

В пресс-релизе не уточняется, находилась ли церковь, где были найдены сухпайки, под российской оккупацией в 2022 году.

Монах-россиянин проверяется на «возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности» РФ.

Во второй половине ноября СБУ отчиталась о проведении «контрразведывательных мероприятий» в Киево-Печерской лавре. Тогда также утверждалось, что при обысках была найдена пророссийская литература.

В Верховной Раде находится законопроект, который предполагает запрет деятельности УПЦ МП в Украине. О планах запретить деятельность связанных с РФ религиозных организаций говорил президент Владимир Зеленский.

В мае Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. В УПЦ отметили, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину. Литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

Все эпизоды Спецслужбы Украины провели обыск в Киево-Печерской лавре, чтобы не дать использовать ее как «ячейку „русского мира“». А на самом деле для чего? 00:00 53:39