СБУ объявила, что нашла на территории Харьковской епархии УПЦ «прокремлевскую литературу» и «сухпайки оккупационных группировок»
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Служба безопасности Укрианы 10 декабря объявила о завершении «контрразведывательных мероприятий» на территории Харьковской епархии УПЦ МП.
На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.
В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом России.
В пресс-релизе не уточняется, находилась ли церковь, где были найдены сухпайки, под российской оккупацией в 2022 году.
Монах-россиянин проверяется на «возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности» РФ.
Во второй половине ноября СБУ отчиталась о проведении «контрразведывательных мероприятий» в Киево-Печерской лавре. Тогда также утверждалось, что при обысках была найдена пророссийская литература.
В Верховной Раде находится законопроект, который предполагает запрет деятельности УПЦ МП в Украине. О планах запретить деятельность связанных с РФ религиозных организаций говорил президент Владимир Зеленский.
В мае Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. В УПЦ отметили, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину. Литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.