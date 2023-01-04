Оккупационные власти Запорожской области заявили о гибели пяти и ранении еще 15 человек при ударе по городу Васильевка

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Пять человек погибли и 15 получили ранения разной степени тяжести при ударе по городу Васильевка в подконтрольной России части Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора оккупированной территории Евгений Балицкий.

«В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что повреждения в результате удара получила гражданская инфраструктура, и опубликовал фото полуразрушенного четырехэтажного дома.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» ранее заявил, что украинские войска обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке. Об этом также сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ. Однако позднее Рогов уточнил, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры.

В ночь на 3 января ВСУ нанесли удар по зданию больницы в городе Токмак в оккупированной части Запорожской области. По данным украинской стороны, в больнице был оборудован пункт дислокации российских войск, в результате удара погибли около 80 военнослужащих. В свою очередь, российское агентство ТАСС со ссылкой на неназванную сотрудницу больницы написало, что в результате обстрела никто из пациентов и персонала больницы не пострадал.

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