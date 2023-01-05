McDonaldʼs уходит из Казахстана из-за перебоев с поставками мяса

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Обновление. Сеть ресторанов под управлением Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonaldʼs в Казахстане из-за ограничений в поставках, сообщила пресс-служба компании. «О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Сеть ресторанов McDonaldʼs намерена уйти из Казахстана после того, как вызванные войной в Украине сбои в цепочках поставок оставили страну без замены мясной продукции из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, американская компания запретила местному франчайзи Food Solutions KZ закупать мясные котлеты у российских поставщиков на фоне санкций против Москвы. В ноябре из-за проблем с поставками казахстанская компания приостановила работу 24 ресторанов сети.

Food Solutions KZ не удалось перестроить цепочки поставок. Как утверждают источники, закупка продукции у местных и европейских производителей по более высоким ценам и дорогая доставка привели бы к работе ресторанов в убыток.

Кроме того, ситуацию осложняет арест владельца франшизы McDonaldʼs в Казахстане Кайрата Боранбаева. В марте 2022 года его задержали по делу о растрате. Bloomberg отмечает, что Боранбаев — родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который потерял власть в стране после протестов в январе 2021 года.

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После вторжения России в Украину McDonaldʼs сначала объявил о приостановке работы большинства своих заведений в РФ, а затем решил уйти из страны. Компания проработала в России больше 30 лет.

Российская сеть McDonaldʼs была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Новая сеть получила название «Вкусно и точка» и открылась на месте ресторанов McDonaldʼs.

12 декабря генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил о выходе сети ресторанов быстрого питания на зарубежные рынки. О том, как устроен бизнес «Вкусно — и точка», слушайте в подкасте «Что случилось».

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