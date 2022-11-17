Рестораны McDonaldʼs в Казахстане закрылись на две недели из-за перебоев с поставками
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs в Казахстане вынуждена приостановить работу. В заявлении компании Food Solutions KZ, развивающей сеть McDonaldʼs в республике, говорится, что рестораны закрываются с 18 ноября «из-за ограничений в местных поставках», пообещав позднее объявить, когда ожидается возобновление работы.
Сотрудники McDonaldʼs в Казахстане сообщили ТАСС, что их уведомили о закрытии на две недели, пообещав полностью скомпенсировать время простоя.
Food Solutions KZ занимается сетью McDonaldʼs более шести лет. В республике в общей сложности 24 ресторана McDonaldʼs, в которых работают около двух тысяч человек.