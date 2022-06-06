Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию. Они лишают Нурсултана Назарбаева статуса «елбасы»

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По предварительным данным, поправки в Конституцию Казахстана на прошедшем 5 июня референдуме поддержали 77, 18% голосовавших. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Казахстана, передает Nur.kz.

Против поправок выступили 18,66% участников референдума. 2,58% бюллетеней были признаны недействительными. 1,58% бюллетеней не учли при подсчете голосов, так как там были выбраны оба варианта ответа.

Явка на референдуме составила 68,06 процента, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Центризбирком. Наблюдатели от стран СНГ, которые присутствовали на референдуме, заявили лишь о «незначительных» нарушениях.

Референдум о поправках в Конституцию в конце апреля инициировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Жителям страны было предложено проголосовать за 56 поправок в 33 статьи Конституции. Текст поправок был опубликован в начале мая.

Предложенные изменения в Конституцию предполагают переход Казахстана от суперпрезидентской республики к президентской с сильным парламентом. Они также лишают первого президента страны Нурсултана Назарбаева большинства привилегий — в том числе статуса «елбасы», или «лидера нации» (при этом сам Назарбаев поддержал внесение поправок). Кроме того, они запрещают родственникам президента занимать руководящие посты в государственных структурах, предполагают создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека и полный запрет смертной казни.

В январе 2022 года в Казахстане произошли беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. В ходе беспорядков погибли более 200 человек. Для их подавления Токаев пригласил вооруженные силы стран ОДКБ, сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и лишил многих родственники первого президента руководящих должностей.

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