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Во время протестов в Казахстане погибли не менее 225 человек. Об этом заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, передает местное издание Tengri News.

«Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане», — сказал Шалабаев, не уточнив, сколько мирных жителей погибли.

Из 225 погибших 175 умерли в медицинских учреждениях, уточнила пресс-секретарь Минздрава Казахстана Асель Артакшинова.

По информации Генпрокуратуры и Минздрава, всего во время протестов в Казахстане пострадали 4578 человек, из них 3393 — сотрудники силовых структур. Более 2677 пострадавших обратились за медицинской помощью, из 265 продолжают лечение, 67 человек находятся в реанимациях.

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