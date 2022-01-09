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Минздрав Казахстана: за время протестов в стране погибли 164 человека

Источник: Sputnik Казахстан

За время январских протестов в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них — 103 человека — в Алматы. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщили Sputnik Казахстан и РИА Новости.

В Алматинской области, по данным издания, погибли восемь человек, в Жамбылской области — 10, Кызылординской — 21 человек.

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель троих несовершеннолетних: 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки. Об этом сообщили в эфире местного государственного телеканала «Хабар 24», отмечает РИА Новости. При этом, по данным Sputnik Казахстан, подтверждена гибель только двоих детей в Астане.

Всего за помощью медиков, по данным телеканала, в ходе протестов обратились 2265 человек. Из них 1100 человек — в Алмате, 300 — в Алматинской области, по 200 — в Жамбылской и Кызылординской областях. На данный момент в больницах находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии — 83 человека.

Власти Казахстана впервые с начала протестов сообщили данные о погибших и раненых среди гражданского населения. Ранее стало известно о 18 погибших полицейских (позже МВД уточнило, что погибли 16 человек), двух погибших военных и 26 «ликвидированных преступников». По данным властей, пострадали 1,3 тысячи полицейских, сотрудников Нацгвардии, Минобороны и специальных органов Казахстана, 26 «преступников» были ранены. 

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