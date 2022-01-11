Президент Казахстана: основная миссия сил ОДКБ завершена, вывод миротворцев из страны начнется через два дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в парламенте, что основная миссия миротворческих сил стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена, пишет Tengrinews.
«Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев (цитата по «Интерфаксу»).
5 января на фоне массовых протестов в Казахстане Касым-Жомар Токаев обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь «в преодолении этой террористической угрозы».
Организация отправила в Казахстан коллективные миротворческие силы, призванные охранять государственные объекты и помогать местным правоохранительным органам. Россия в качестве миротворцев направила подразделения воздушно-десантных войск. Всего в Казахстан, по заявлению стран ОДКБ, прибыли чуть больше двух тысяч миротворцев.