Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ

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Россия в рамках миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправила подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ОДКБ.

Переброска российской части миротворческого контингента на территорию Казахстана проходит с помощью самолетов военно-транспортной авиации РФ.

В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ также вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В ОДКБ отметили, что передовые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Среди них — охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранительным органам Казахстана «в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле».

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Власти Казахстана обратились в ОДКБ за помощью на фоне протестов, которые начались на западе страны из-за двукратного повышения цен на топливо и распространились по всему Казахстану.

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