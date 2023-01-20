США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley
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Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов, куда вошли бронетехника и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил Пентагон.
В частности, в новый пакет вошли:
- восемь систем противовоздушной обороны Avenger,
- 59 боевых машин пехоты Bradley,
- 90 бронетранспортеров Stryker,
- 53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP).
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Новый пакет помощи был анонсирован за день до очередной встречи международной коалиции в Германии, где будут обсуждать дополнительную помощь Украине.
Как отмечает Пентагон, администрация Джо Байдена в 30-й раз с августа 2021 года изъяла вооружение из запасов Минобороны США, чтобы передать их Украине.
Всего Вашингтон выделил на помощь Киеву более 27,4 миллиарда долларов с начала работы нынешней администрации президента США. Самым крупным был пакет помощи более чем на три миллиарда долларов, о котором стало известно в начале января.