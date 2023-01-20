США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов, куда вошли бронетехника и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил Пентагон.

В частности, в новый пакет вошли:

восемь систем противовоздушной обороны Avenger,

59 боевых машин пехоты Bradley,

90 бронетранспортеров Stryker,

53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP).

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Новый пакет помощи был анонсирован за день до очередной встречи международной коалиции в Германии, где будут обсуждать дополнительную помощь Украине.

Как отмечает Пентагон, администрация Джо Байдена в 30-й раз с августа 2021 года изъяла вооружение из запасов Минобороны США, чтобы передать их Украине.

Всего Вашингтон выделил на помощь Киеву более 27,4 миллиарда долларов с начала работы нынешней администрации президента США. Самым крупным был пакет помощи более чем на три миллиарда долларов, о котором стало известно в начале января.

прогноз ситуации на фронте

О «войне на истощение» между Россией и Украиной говорят давно. Но только сейчас она начинается по-настоящему «Медуза» подводит итоги прошлого года — и предсказывает, что будет происходить на фронте в 2023-м

прогноз ситуации на фронте

О «войне на истощение» между Россией и Украиной говорят давно. Но только сейчас она начинается по-настоящему «Медуза» подводит итоги прошлого года — и предсказывает, что будет происходить на фронте в 2023-м