МИД ФРГ: Германия не будет мешать Польше поставить Украине немецкие танки Leopard 2

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не станет препятствовать третьим странам, если те решат поставить немецкие танки Leopard 2 Украине.

«На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути», — сказала Бербок в интервью французскому телеканалу LCI (цитата по Der Spiegel), отвечая на вопрос, что будет, если Польша поставит Leopard 2 Украине.

По данным Der Spiegel, на прошлой неделе, 18 января, глава МИД Германии на встрече в Бундестаге также говорила, что Берлин одобрит экспортные запросы третьих стран, которые решат передать Киеву немецкие танки.

По законам Германии, страны, на вооружении которых стоит оружие немецкого производства, не имеют права реэкспортировать его в зону боевых действий без согласия властей ФРГ.

Власти Украины долгое время просят, чтобы западные союзники передали Киеву танки, в том числе немецкие Leopard 2. Несколько стран НАТО, в том числе Польша, заявили, что готовы передать свои танки, но для этого нужно получить разрешение от Германии. Союзники Украины обсуждали поставки танков 20 января на встрече на базе Рамштайн, но не приняли решение. После этого в Польше заявили, что готовы создать «меньшую коалицию» для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву танки Leopard 2.

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