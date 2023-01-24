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Последствия боев в районе осажденного комбината «Азовсталь», 18 апреля 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Азовсталь» — один из крупнейших металлургических комбинатов СССР. Предприятие основали в 1933 году, оно пережило немецкую оккупацию в годы Великой Отечественной войны. После распада Советского Союза завод продолжал оставаться одним из крупнейших производств Украины, на котором работали более десяти тысяч человек. С 2006 года комбинат входил в группу «Метинвест» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова. Ежегодно на предприятии изготавливали до 5,7 миллиона тонн чугуна и 5,3 миллиона тонн конвертерной стали. В мае 2022 года российские войска в ходе вторжения в Украину уничтожили «Азовсталь».

февраль 1930 года

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Власти СССР принимают решение о строительстве металлургического завода в городе Мариуполь, к которому лежит самый короткий морской путь от железорудного месторождения на Керченском полуострове. На строительство комбината из бюджета страны было выделено 292 миллиона рублей. В ноябре 1931 года в Мариуполе началось строительство морского порта для завода.

12 августа 1933 года

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Официальный запуск производства «Азовстали» — в 6:19 доменная печь № 1 выдала первый чугун.

Сентябрь 1941 года

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С началом Великой Отечественной войны из-за приближения линии фронта к Мариуполю завод «Азовсталь» останавливает производство, оборудование и персонал эвакуируют.

8 октября 1941 года

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Мариуполь оккупирован немецкими войсками. «Азовсталь» захвачен, на заводе частично восстановлена работа некоторых цехов.

7 сентября 1943 года

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Немецкие войска перед отступлением из Мариуполя взрывают на «Азовстали» основные объекты, завод почти полностью уничтожен. Ущерб оценивали в 204 миллиона рублей. Восстановлением завода начали заниматься еще до окончания войны, оно растянулось на несколько лет.

24 февраля 2022 года

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Из-за российского вторжения в Украину производство на «Азовстали» перевели в режим консервации. С первых дней войны Мариуполь оказался в осаде российских войск и подвергался массированным бомбардировкам. Последним оплотом обороны города стала «Азовсталь», на территории которой продолжали сопротивление бойцы и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Также на заводе укрывались сотни мирных жителей.

Вот что там происходило

Какую роль сопротивление «Азовстали» сыграло в этой войне? Могли ли украинские военные удерживать завод и дальше? Отвечаем на главные вопросы об обороне Мариуполя

Вот что там происходило

Какую роль сопротивление «Азовстали» сыграло в этой войне? Могли ли украинские военные удерживать завод и дальше? Отвечаем на главные вопросы об обороне Мариуполя

20 мая 2022 года

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Осада «Азовстали» завершена, завод почти целиком разрушен, украинские военнослужащие, державшие оборону — те, кто остались в живых — сдались в плен. Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, которую впоследствии аннексировала Россия, заявил, что «Азовсталь» снесут, а город превратят в курорт.

Хроника боев за Мариуполь Meduza

22 июня 2022 года

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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий восстановление захваченных украинских территорий, объявил, что «Азовсталь» продолжит работу «как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс».

Октябрь 2022 года

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Издание The Village опубликовало мастер-план развития Мариуполя до 2035 года, подготовленный Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. В документе предполагается, что на территории «Азовстали» будет создан технопарк с несколькими заводами сопряженных производств.

Подробнее о «плане развития Мариуполя»

The Village получил российский «план развития Мариуполя до 2035-го». РФ планирует восстановить «Азовсталь» и Драмтеатр (где от ее обстрелов погибли сотни людей) «Реальная задача — быстро скрыть следы войны»

Подробнее о «плане развития Мариуполя»

The Village получил российский «план развития Мариуполя до 2035-го». РФ планирует восстановить «Азовсталь» и Драмтеатр (где от ее обстрелов погибли сотни людей) «Реальная задача — быстро скрыть следы войны»

24 января 2023 года

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Юлия Максимова, директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой», подведомственного министерству строительства РФ, заявила, что комбинат «Азовсталь» восстанавливать не будут, потому что «это невозможно и нерентабельно».