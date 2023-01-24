«Азовсталь» — промышленный гигант Советского Союза. Россия уничтожила завод в войне с Украиной. И теперь признала, что не собирается его восстанавливать
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«Азовсталь» — один из крупнейших металлургических комбинатов СССР. Предприятие основали в 1933 году, оно пережило немецкую оккупацию в годы Великой Отечественной войны. После распада Советского Союза завод продолжал оставаться одним из крупнейших производств Украины, на котором работали более десяти тысяч человек. С 2006 года комбинат входил в группу «Метинвест» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова. Ежегодно на предприятии изготавливали до 5,7 миллиона тонн чугуна и 5,3 миллиона тонн конвертерной стали. В мае 2022 года российские войска в ходе вторжения в Украину уничтожили «Азовсталь».
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Власти СССР принимают решение о строительстве металлургического завода в городе Мариуполь, к которому лежит самый короткий морской путь от железорудного месторождения на Керченском полуострове. На строительство комбината из бюджета страны было выделено 292 миллиона рублей. В ноябре 1931 года в Мариуполе началось строительство морского порта для завода.
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Официальный запуск производства «Азовстали» — в 6:19 доменная печь № 1 выдала первый чугун.
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С началом Великой Отечественной войны из-за приближения линии фронта к Мариуполю завод «Азовсталь» останавливает производство, оборудование и персонал эвакуируют.
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Мариуполь оккупирован немецкими войсками. «Азовсталь» захвачен, на заводе частично восстановлена работа некоторых цехов.
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Немецкие войска перед отступлением из Мариуполя взрывают на «Азовстали» основные объекты, завод почти полностью уничтожен. Ущерб оценивали в 204 миллиона рублей. Восстановлением завода начали заниматься еще до окончания войны, оно растянулось на несколько лет.
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Из-за российского вторжения в Украину производство на «Азовстали» перевели в режим консервации. С первых дней войны Мариуполь оказался в осаде российских войск и подвергался массированным бомбардировкам. Последним оплотом обороны города стала «Азовсталь», на территории которой продолжали сопротивление бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Также на заводе укрывались сотни мирных жителей.
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Осада «Азовстали» завершена, завод почти целиком разрушен, украинские военнослужащие, державшие оборону — те, кто остались в живых — сдались в плен. Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, которую впоследствии аннексировала Россия, заявил, что «Азовсталь» снесут, а город превратят в курорт.
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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий восстановление захваченных украинских территорий, объявил, что «Азовсталь» продолжит работу «как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс».
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Издание The Village опубликовало мастер-план развития Мариуполя до 2035 года, подготовленный Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. В документе предполагается, что на территории «Азовстали» будет создан технопарк с несколькими заводами сопряженных производств.
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Юлия Максимова, директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой», подведомственного министерству строительства РФ, заявила, что комбинат «Азовсталь» восстанавливать не будут, потому что «это невозможно и нерентабельно».