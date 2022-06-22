Вице-премьер РФ Хуснуллин: «Азовсталь» продолжит работу как промышленный парк или место отдыха

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Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в результате длительной осады в Мариуполе, в будущем продолжит свою работу в ином качестве, объявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс», — написал он в своем телеграм-канале.

В интервью «России 24» он также рассказал о перспективах восстановления Мариуполя. «Затраты по этой работе пока сложно оценить, но они достаточно большие. Практически все здания обследованы, мы понимаем по каждому зданию, что надо сносить, что ремонтировать, а что строить новое, — сказал Хуснуллин. — Планируется, что к 2035 году в Мариуполе будут жить порядка 500 тысяч человек».

Как выглядит завод «Азовсталь» после боев Meduza

Украинские военные оборонялись на мариупольском заводе «Азовсталь» в течение двух месяцев, прежде чем сдаться в плен в середине мая. Этому предшествовали массированные бомбардировки и попытки штурма со стороны пророссийских сил. В настоящее время в российском плену находятся 2,5 тысячи военных с «Азовстали», в том числе бойцы полка «Азов».

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Какую роль сопротивление «Азовстали» сыграло в этой войне? Могли ли украинские военные удерживать завод и дальше? Отвечаем на главные вопросы об обороне Мариуполя

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Какую роль сопротивление «Азовстали» сыграло в этой войне? Могли ли украинские военные удерживать завод и дальше? Отвечаем на главные вопросы об обороне Мариуполя

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