Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный российскими военными в ходе захвата Мариуполя весной 2022 года, восстанавливать не будут. Об этом заявила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой», подведомственного министерству строительства РФ, Юлия Максимова.

«„Азовсталь“ восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно», — цитирует ее ТАСС. Максимова добавила, что еще одно градообразующее предприятие Мариуполя — завод Ильича — сейчас тоже остановлено и уже никогда не будет функционировать в прежнем режиме.

По ее словам, такие предприятия, как «Азовсталь», строились в СССР при плановой экономике и тогда были уместны и рентабельны, а сейчас «экономику региона будут пересматривать».

«Мы понимаем, что людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу на этой территории. Безусловно, в мастер-плане [восстановления городов] предусмотрены мероприятия компенсационного характера», — сказала Максимова, отметив, что сейчас в регионе рентабельнее развивать базу сельского хозяйства.

Летом 2022 года, когда российская армия уже целиком взяла под контроль Мариуполь, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что разрушенный комбинат «Азовсталь» продолжит работу как промышленный парк или место отдыха. В октябре издание The Village опубликовало мастер-план развития Мариуполя до 2035 года, подготовлен Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. Документ предполагал создание на территории «Азовстали» технопарка с несколькими заводами сопряженных производств.

Вот этот мастер-план

The Village получил российский «план развития Мариуполя до 2035-го». РФ планирует восстановить «Азовсталь» и Драмтеатр (где от ее обстрелов погибли сотни людей) «Реальная задача — быстро скрыть следы войны»

Вот этот мастер-план

The Village получил российский «план развития Мариуполя до 2035-го». РФ планирует восстановить «Азовсталь» и Драмтеатр (где от ее обстрелов погибли сотни людей) «Реальная задача — быстро скрыть следы войны»