Война Триста тридцать четвертый день

Владимир Потанин, комментируя планы западных стран изъять активы ЦБ РФ, компаний и бизнесменов, попавших под санкции, заявил, что «у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов»

Один из богатейших российских бизнесменов в интервью телеканалу РБК назвал конфискацию «скрытой или явной формой воровства», что разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются.

По мнению Потанина, западные страны, построившие свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, разрушают его и делают это зря: такой подход в конечном итоге ударит по ним самим.

А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться.

Глава «Интерроса» Владимир Потанин и члены его семьи в декабре попали в американский санкционный список. Ранее санкции в отношении Потанина ввели Канада (в апреле 2022 года) и Великобритания (в июне 2022 года).