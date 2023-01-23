Война Триста тридцать четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 января читайте здесь.
Главные новости:
- Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не станет препятствовать третьим странам, если те решат поставить танки Leopard 2 Украине.
- В Самаре полицейские задержали и помешали вылететь в Москву главе «Совета матерей и жен» Ольге Цукановой. Она должна была подать в Генпрокуратуру и СК РФ несколько сотен жалоб матерей пленных, пропавших без вести и срочников.
- Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибла мирная жительница.
- «Агентство»: в шести километрах от резиденции Путина на Валдае установили ЗРПК «Панцирь-С1».
- Генштаб ВСУ в утренней сводке косвенно подтвердил, что российские войска как минимум близки к тому, чтобы взять под контроль основные пути к Бахмуту.
- NYT: за рассылкой посылок с бомбами в Испании может стоять ГРУ.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Владимир Потанин, комментируя планы западных стран изъять активы ЦБ РФ, компаний и бизнесменов, попавших под санкции, заявил, что «у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов»
Один из богатейших российских бизнесменов в интервью телеканалу РБК назвал конфискацию «скрытой или явной формой воровства», что разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются.
По мнению Потанина, западные страны, построившие свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, разрушают его и делают это зря: такой подход в конечном итоге ударит по ним самим.
А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться.
Глава «Интерроса» Владимир Потанин и члены его семьи в декабре попали в американский санкционный список. Ранее санкции в отношении Потанина ввели Канада (в апреле 2022 года) и Великобритания (в июне 2022 года).
В Казахстане рестораны, ранее известные как «Макдоналдс», возобновили работу без вывески, пишет РБК.
Заведения под вывеской «Макдоналдс» ранее перестали работать в стране из-за ограничений «в местных поставках».
Бренд «Вкусно — и точка», заменивший «Макдоналдс» на российском рынке, после того как международная сеть быстрого питания ушла из РФ из-за войны, в Казахстане, как было объявлено, работать не собирается. При этом, отмечает РБК, «Вкусно — и точка» все же подали заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, но объяснили это «защитой бренда».
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В Самаре полицейские задержали и помешали вылететь в Москву главе «Совета матерей и жен» Ольге Цукановой. Она должна была подать в Генпрокуратуру и СК РФ примерно 700 жалоб матерей пленных, пропавших без вести и срочников, пишет Avtozak LIVE.
Цуканову, по ее словам, три часа продержали в отделе полиции, оскорбляли, применяли к ней физическую силу и не пускали к ней адвоката. Причиной задержания стало вручение повестки к участковому.
Как рассказала Цуканова, ее сняли с рейса в Москву из-за проверки стрима «Кто и зачем прессует Совет Матерей и Жен?» на предмет привлечения к ответственности по статье о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП)
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли Купянский, Харьковский, Богодуховский и Чугуевский районы.
В селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина, в Волчанске ранен 49-летний мужчина.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В деревне Ящерово Новгородской области, в шести километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина, предположительно, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на фотографию, которую предоставил житель города Валдай. По словам автора снимка, расчет комплекса ПВО установили несколько недель назад.
Возле Ящерово, отмечает «Агентство», нет критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава — только резиденция Путина.
Российская Служба внешней разведки заявила, что располагает «достоверными данными» о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях АЭС.
На АЭС размещаются ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Службы внешней разведки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Также Рябков объявил, что любая военная помощь, которую западные страны окажут Украине, «будет перемолота» (цитата по «Интерфаксу»).
США должны передать Киеву ракеты ATACMS с большим радиусом действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов в том числе по Крыму, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал подобные заявления «элементом психологической войны», добавив, что «эскалация — опаснейший путь, последствия могут быть непредсказуемыми».
Также в сводке Генштаба ВСУ на утро 23 января:
С 18 по 21 января текущего года, до населенных пунктов Виноградово и Брилевка Херсонской области прибыло пополнение живой силы противника. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.
Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. Большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Генштаб ВСУ в утренней сводке косвенно подтверждает, что российские войска как минимум близки к тому, чтобы взять под контроль основные пути к Бахмуту. Среди населенных пунктов, в районе которых украинские военные за последние сутки отбивали атаки, в сводке упоминается деревня Ступочки, расположенная на дороге, связывающей Бахмут с городом Константиновка, пишет «Русская служба Би-би-си».
В первый день войны преподаватель кафедры «Менеджмент и сервис» Омского государственного технического университета Дмитрий Рудаков опубликовал в ВК антивоенный пост. «Мне стыдно за свою страну. Я против войны. Все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы Россия проиграла эту войну», — написал Рудаков капслоком. На следующий день его вызвала на беседу заведующая кафедрой Елена Яковлева (она не ответила на сообщения корреспондента «Медузы»).
«В кабинете меня ждал сотрудник ФСБ, — рассказал Рудаков „Медузе“. — Он провел беседу: как так, что я не патриот? Он говорил, что государство меня кормит, поит, я, можно сказать, зарабатываю большие деньги, а сам такой „не патриот“. Он сказал: „Раз сильно умный, то в государственном учреждении работать не будешь“».
Как российских преподавателей, выступивших против войны, преследуют за их позицию — читайте на «Медузе».
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не станет препятствовать третьим странам, если те решат поставить немецкие танки Leopard 2 Украине.
«На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути», — сказала Бербок в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, что будет, если Польша поставит Leopard 2 Украине.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.