Фильм «Восточный фронт» Виталия Манского попал в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля

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В конкурсную программу 73-го Берлинского кинофестиваля вошел документальный фильм режиссеров Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт», посвященный войне в Украине.

«Берлинале сегодня объявил обе основные конкурсные программы игрового кино. И наш документальный фильм „Восточный фронт“ поборется в конкурсе за „Золотого медведя“», — написал Манский в своем .

Режиссер также сообщил, что мировая премьера картины состоится 24 февраля 2023 года — в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Латвийская премьера пройдет 8 марта на церемонии закрытия международного фестиваля документального кино «Артдокфест».

В основную программу Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин, в программу Encounters — 16 фильмов, включая «Восточный фронт». Фестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.

«Восточный фронт» рассказывает историю пяти мужчин, которые отвезли свои семьи в глубокий тыл, а сами отправились добровольцами на фронт воевать за Украину. Съемки фильма начались 24 февраля, когда соавтор Виталия Манского Евгений Титаренко принял решение стать волонтером в батальоне первой помощи.

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