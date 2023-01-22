Война Триста тридцать третий день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» на фоне новых поставок вооружения Украине.
- RT France объявил о прекращении работы из-за санкций. Власти Франции заблокировали счета телеканала. МИД РФ пригрозил ответными мерами.
- Минобороны Украины заподозрили в закупке продуктов для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. Ведомство заявило, что расследование об этом «вводит в заблуждение», и пообещало обратиться в СБУ. Государственная аудиторская служба проверяет заключенный военными контракт.
- В Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов евро.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Орловской области запретили запускать беспилотники
Как сообщает издание «ОрелТаймс», теперь в регионе нельзя запускать беспилотники, в том числе дроны и квадрокоптеры, без специального разрешения администрации области. Власти объяснили такое решение «оперативной обстановкой».
В ноябре беспилотник атаковал нефтебазу в поселке Стальной Конь под Орлом. Губернатор региона Андрей Клычков тогда не возложил ни на кого ответственность за случившееся.
Орловская область не граничит с Украиной. От поселка Стальной Конь, расположенного неподалеку от областного центра, до украинской границы около 200 километров.
С начала вторжения РФ в Украину больше десятка российских регионов ввели ограничения на полеты беспилотников.
Украинские СМИ и телеграм-каналы пишут, что в Бучу приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Официальных подтверждений этому нет. Ранее его визит не анонсировали.
Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании в 2019-2022 годах. С началом войны страна стала одним из лидеров по поддержке Украины. Сам Джонсон трижды приезжал с визитом в Киев после начала вторжения.
В Украине задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского по делу о взятке при закупке генераторов. Накануне об обысках и задержании сообщали СМИ. Сегодня Национальное антикоррупционное бюро рассказало подробности дела.
Летом 2022 года власти Украины выделили 1,68 миллиарда гривен, в том числе на закупку генераторов, чтобы зимой обеспечить жителей страны светом, теплом и водой на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.
По версии следствия, несколько чиновников решили присвоить часть бюджетных средств, вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости.
В свою очередь Лозинского задержали при получении 400 тысяч долларов за помощь в заключении таких контрактов.
Замминистра подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, и получении неправомерной выгоды.
Украинского разведчика и участника переговоров с Россией Дениса Киреева убили в автомобиле СБУ, после чего его тело выбросили на улицу Киева. Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, Киреев не был российским шпионом, он много лет сотрудничал с ГУР, состоял в штате ведомства и проходил проверки.
На вопрос, разделяет ли он версию о том, что разведчика убили сотрудники СБУ, Буданов ответил утвердительно:
Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они провели [оперативное] мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное — расследование ведет ГБР [Государственное бюро расследований Украины]. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники — это факт.
Никто не ожидал, что Киреева убьют сотрудники украинских спецслужб, поэтому в ГУР его не охраняли от СБУ, объяснил Буданов. «Мы ведь не занимаемся охраной своих собственных сил и средств, скажем, от полиции, НАБУ или СБУ», — сказал он.
По словам начальника ГУР, после убийства Киреева он разговаривал с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым. Буданов рассказал, что в СБУ ему не смогли объяснить смерть разведчика. Другие детали беседы он не раскрыл, лишь отметив, что это был его последний разговор с Бакановым.
Буданов также сообщил, что лично знает людей, которые убили Киреева, но отказался сообщить кто это и продолжают ли они работать в СБУ.
Главной задачей Киреева на переговорах с Россией было затянуть процесс для того, чтобы выиграть время для ВСУ, рассказал глава ГУР. По его мнению, те, кто стоит за убийством разведчика, хотели не допустить затягивание процесса. На уточняющий вопрос, какую сторону представляют эти люди, Буданов заявил, что это представители Украины.
Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага.
Если вы помните эти события, то ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Денис Киреев присутствовал на первом раунде переговоров воюющих сторон в Беларуси. В марте разведчик был убит, как сообщалось, сотрудниками СБУ при задержании. Позже украинские власти уточнили, что Киреев погиб при выполнении специального задания.
Впоследствии в офисе президента Украины заявили, что разведчик был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами страны «не было единой координации».
В интервью газете The Wall Street Journal начальник Буданов рассказывал, что в начале войны благодаря сведениям от Киреева украинцы перебросили войска для обороны аэропорта Антонов (ранее Гостомель) и смогли отстоять Киев.
10 человек получили ранения в результате российских обстрелов территорий Украины 21 января. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По информации областных военных администраций, ситуация с пострадавшими в регионах страны следующая:
- в Донецкой области — двое раненых;
- в Запорожской область — один раненый;
- в Сумской области — один раненый;
- в Харьковской области — трое раненых (из них — два человека получили ранения, подорвавшись на мине);
- в Херсонской области — трое раненых.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Украина получила от Великобритании еще один вертолет Sea King, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти», — написал Резников в твиттере.
Министр не уточнил, сколько всего вертолетов Sea King уже получила Украина. О том, что Лондон передаст Киеву три таких вертолета, стало известно в ноябре 2022 года. Тогда же сообщалось о поставке первого Sea King.
Минобороны Украины прокомментировало расследование, в котором говорилось, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева.
«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — заявили в Минобороны Украины.
Как сообщает ведомство, министр обороны Алексей Резников попросил провести заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, где будет представлен доклад о закупках питания для военных.
Кроме того, министерство обратится в СБУ с просьбой провести расследование о распространении заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны во время войны.
Ранее сообщалось, что после публикации о нарушениях при закупках Государственная аудиторская служба занялась проверками в Минобороны.
В Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов евро
Об этом, сообщает Yle, рассказал начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара.
По его словам, речь идет о недвижимости, машинах, яхтах, самолетах и других активах. При этом представитель министерства не назвал имен владельцев, заблокированного в рамках европейских санкций имущества.
Минобороны Великобритании посвятило новый военный обзор масштабной реформе российской армии.
17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что реформа начнется в 2023 году и займет три года. За это время российские власти планируют увеличить численность вооруженных сил до полутора миллионов человек, сформировать армейский корпус в Карелии и создать Московский и Ленинградский военные округа.
Российское руководство, скорее всего, считает, что повышенная военная угроза сохранится многие годы после войны с Украиной, интерпретирует планы властей РФ британское ведомство.
«Однако России с высокой вероятностью будет трудно укомплектовать и оснастить это запланированное расширение штата», — полагают в Великобритании.
«Если не прекращать борьбу, единое и независимое государство будет восстановлено»
22 января в Украине отмечают День Соборности. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в честь праздника, вспомнив все регионы страны, в том числе аннексированный Крым.
Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.
Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель…
Наша Украина едина, потому что сильна. Сильна, потому что едина.
С Днем Соборности, непобедимые!
Донецкая область
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за санкций
RT France прекращает работу из-за блокировки счетов на фоне девятого пакета санкций Евросоюза против России, говорится в сообщении на сайте французского отделения российского телеканала.
19 января о блокировке счетов RT France сообщило издание Le Monde. Вскоре МИД РФ пригрозил ответными мерами в отношении французских СМИ в России.
ЕС ввел ограничения в отношении России из-за войны в Украине. Девятый пакет санкций, принятый в декабре 2022 года, среди прочего предусматривает ограничение работы российских медиакорпораций, в том числе АНО «ТВ-Новости», куда входит RT France.
Большая война в Украине началась не 24 февраля 2022 года, а восьмью годами раньше, когда пророссийские сепаратисты при участии Москвы попытались отделить Донбасс от остальной страны. Когда в 2014 году в новостных заголовках появились аббревиатуры ДНР и ЛНР, лишь немногие в России понимали, что почва для сепаратистского «референдума о самоопределении» Донбасса готовилась давно. Распространенными в регионе представлениями о его «особом пути» воспользовались российские силы, которые многие годы были заняты продвижением идеологии «русского мира».
Исследователь украинской политики Константин Скоркин рассказывает, как эти идеи зародились в Донбассе, кто именно их продвигал — и почему события 2014 года (а также все, что было после) в принципе стали возможны.
Текст подготовлен командой Kit — это медиа в рассылке от создателей «Медузы». Здесь можно подписаться, чтобы получать письма Kit два раза в неделю.
Володин заявил, что поставки Киеву наступательного вооружения НАТО приведут к «глобальной катастрофе»
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия… Это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — пригрозил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он утверждает, что такое противостояние «может закончиться трагедией мирового масштаба», которая «уничтожит» западные страны, поскольку российское оружие якобы технологически превосходит западное. По мнению Володина, политики Запада, которые принимают решение по военной помощи Украине, «должны осознать ответственность перед человечеством».
«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — заключил Володин.
При этом в своем посте думский спикер заявил, что пока Россия наносит удары «исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом».
В Минобороны Украины заявляли, что к марту планируют собственное контрнаступление «по всей Украине, от Крыма до Донбасса». В свою очередь Белый дом советовал властям Украины воздержаться от начала крупного наступления до тех пор, пока Киев не получит последние поставки американского оружия, писали СМИ.
20 января на немецкой авиабазе Рамштайн прошла встреча министров обороны стран НАТО по поддержке Украины. Еще до нее ряд стран Европы и США объявили о новых поставках вооружений Киеву. В частности, Вашингтон пообещал предоставить новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, в который вошли десятки боевых машин пехоты Bradley и бронетранспортеров Stryker.
Министр обороны Германии Борис Писториус в ближайшее время планирует посетить Украину. В интервью Bild am Sonntag он заявил, что визит может состояться в ближайший месяц.
Отвечая на вопрос о поставках Киеву танков Leopard, Писториус сообщил, что по этой теме правительство ФРГ находится «в тесном диалоге» с международными партнерами, в первую очередь с США.
«Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени, если произойдет худшее», — добавил министр.
По данным Spiegel, власти Германии могут выделить Украине 19 танков Leopard 2A5, которые сейчас используются во время учений. Всего в распоряжении бундесвера 312 танков Leopard разных модификаций, из которых около сотни еще несколько месяцев назад находились в ремонте, пишет издание.
20 января участники встречи представителей стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке Киеву немецких танков Leopard 2. Как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, участвовавший во встрече, у союзников пока «нет единого мнения» по поводу поставок.
На поставку танков, которые есть на вооружении других стран, поддерживающих Украины, требуется согласие Германии. Писториус уверяет, что впечатление, что именно Германия блокирует передачу танков Leopard 2 Украине, ошибочно.
По информации Business Insider, предыдущий министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт распорядилась не проводить инвентаризацию имеющихся у бундесвера танков Leopard 1 и Leopard 2. По словам источников издания, она посчитала, что это окажет дополнительное давление на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков и может быть воспринято как готовность Берлина предоставить их Киеву.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток войска РФ нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российские военные безуспешно наступали на Авдеевском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении силы РФ продолжали попытки наступления, увеличивая интенсивность применения авиации. На других направлениях россияне оборонялись.
- За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское (Луганская область), Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа (Донецкая область).
- Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника и еще три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили два района сосредоточения российских военных.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 333-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за всеми важными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.