Володин заявил, что поставки вооружений Киеву приведут к «страшной войне, которая уничтожит западные страны»

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Россия примет «ответные меры с использованием более мощного оружия», если США и страны НАТО поставят Украине наступательное вооружение, которое будет использовано для захвата территорий и ударов по мирным городам. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, призвав страны Запада «осознать ответственность перед человечеством» за действия, которые могут привести к «глобальной катастрофе».

Вот что политик написал 22 января в своем телеграм-канале:

Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом.

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал ядерным ударом странам НАТО, которые поставляют вооружение Украине. «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — писал он в телеграме.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась очередная встреча министров обороны стран НАТО, на которой было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине. Тем не менее стороны не договорились по главному вопросу — поставкам Киеву немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении многих стран Североатлантического альянса.

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