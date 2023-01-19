Подоляк: банкира Дениса Киреева, предупредившего о планах России напасть на Киев, убили из-за отсутствия «единой координации» между силовыми ведомствами Украины

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Бывший банкир и украинский разведчик Денис Киреев был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины «не было единой координации». Об этом в интервью Delfi рассказал член украинской делегации на переговорах с Россией, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это были первые дни войны. Его убийство было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате», — рассказал Подоляк.

Советник подчеркнул, что Киреев не входил в состав делегации на мирных переговорах с Россией. По словам Подоляка, банкир был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и «консультировал» по направлению, касающемуся военных столкновений. Он также говорил об этом в интервью журналистке в марте 2022 года.

Также представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Киреев не был агентом РФ, хотя, утверждает Подоляк, Москва пыталась представить его шпионом внутри делегации украинских переговорщиков.

В интервью газете The Wall Street Journal начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что банкир Денис Киреев начал сотрудничать с разведчиками весной 2021 года. Так, по словам Буданова, благодаря сведениям от Киреева украинцы перебросили войска для обороны аэропорта Антонов (ранее Гостомель) и смогли отстоять Киев.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Киреев присутствовал на первом раунде переговоров воюющих сторон в Беларуси. В марте разведчик был убит, как сообщалось, сотрудниками Службы безопасности Украины. Позже украинские власти уточнили, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

Ранее о том, что Киреев был убит из-за «неразберихи» между украинскими спецслужбами, рассказывало «Агентство».

История Дениса Киреева

«Если бы не он, то Киев, скорее всего, был бы взят» The Wall Street Journal рассказала о Денисе Кирееве — украинском разведчике и участнике переговоров с Россией, убитом СБУ вскоре после начала вторжения

История Дениса Киреева

«Если бы не он, то Киев, скорее всего, был бы взят» The Wall Street Journal рассказала о Денисе Кирееве — украинском разведчике и участнике переговоров с Россией, убитом СБУ вскоре после начала вторжения