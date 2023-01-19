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В начале марта 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины убили бывшего банкира и участника первого раунда переговоров с Россией Дениса Киреева. Первоначально сообщалось, что его застрелили во время задержания по подозрению в государственной измене. Позднее стало известно, что Киреев работал на Главное управление разведки Украины и был убит по «недоразумению». Его похоронили с воинскими почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил Киреева орденом за «особые заслуги в защите государственного суверенитета». Глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал The Wall Street Journal, что информация, переданная Киреевым накануне российского вторжения, позволила удержать Киев.

Денис Киреев — украинский банкир. Свою карьеру он начал в 2000-х годах, работая в местных структурах западных банков, таких как Credit Lyonnais, Citibank и ING. Как пишет The Wall Street Journal, шпионажем Киреев заинтересовался в 2003 году, когда его родственник стал заместителем главы Службы безопасности Украины.

Спустя несколько лет работы в банках Киреев начал сотрудничать с бизнесменами из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых считали близкими к Виктору Януковичу, впоследствии ставшему президентом Украины. Андрей Клюев в годы президентства Януковича занимал должности первого вице-премьера Украины (2010-2012 годы) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2012-2014 годы). В этот же период Киреев был членом Наблюдательного совета «Укрэксимбанка» и первым заместителем председателя правления Государственного сберегательного банка Украины.

После того, как Януковича отстранили от власти в 2014 году, братья Клюевы уехали из Украины. The Wall Street Journal со ссылкой на коллег Киреева пишет, что он тогда помог Клюевым вывести часть их активов из страны. Тогда же у банкира начали появляться связи с российским бизнесом и спецслужбами.

Весной 2021 года, когда Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов вызвал Киреева в штаб. Там он предложил банкиру начать работать на украинскую разведку. «У него был необходимый круг знакомств. Через него проходили финансовые операции, поэтому у него были связи со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», — объяснил газете Буданов.

Как пишет WSJ, Киреев, увлеченный темой шпионажа, согласился на предложение главы разведки. После этого банкир начал регулярно ездить в Россию. «Он получал информацию обо всем, — рассказал о работе Киреева Буданов. — Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны».

По словам Буданова, о планах российского вторжения Киреев узнал к осени 2021 года и первым забил тревогу. В феврале, когда война многим казалась уже неизбежной, Киреев должен был с семьей уехать в свою ежегодную поездку в Альпы, однако 18 февраля он отказался от этой идеи. «Если я уеду в отпуск, то я больше не смогу смотреть на себя [в зеркале]», — сказал он тогда своей жене.

Спустя пять дней, 23 февраля, Киреев передал Буданову последнее сообщение — президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Тогда же банкир предупредил, что российские войска планируют утром 24 февраля высадить десант в районе аэропорта Антонов (ранее «Гостомель»), расположенного в 25 километрах от Киева, чтобы использовать его в качестве плацдарма для захвата столицы Украины.

Российские десантники в аэропорту Антонов под Киевом в первые дни вторжения в Украину Минобороны РФ Аэропорт Антонов под Киевом, 4 апреля 2022 года Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

По словам Буданова, именно сообщение Киреева помогло удержать Киев, поскольку украинцам хватило времени перебросить войска для обороны аэропорта. «Если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят», — заключил Буданов.

Когда планы России по быстрому захвату Украины провалились, стороны начали переговоры. Первый раунд состоялся 28 февраля. Поскольку у Киреева были связи по обе стороны конфликта и он лично знал двух участников российской делегации, Буданов предложил ему принять участие в переговорах. Банкир не хотел принимать участия в них, поскольку это бы раскрыло его связь с украинскими спецслужбами, но все же решил согласиться на предложение главы разведки. «Черт с ним. Раз родина требует, поеду», — вспоминает слова Киреева один из его охранников.

Российско-украинские переговоры в Беларуси 28 февраля 2022 года. Денис Киреев крайний справа в верхнем ряду Александр Кряжев / POOL / ТАСС

После переговоров у Киреева состоялся долгий разговор с Будановым. Он предупредил банкира, что теперь, когда его шпионская деятельность оказалась раскрыта, ему угрожает опасность. Тем не менее, Буданов попросил Киреева участвовать во втором раунде переговоров, запланированном на 3 марта.

В беседе с WSJ глава украинской разведки рассказал, что накануне переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и сообщили, что тот хочет с ним встретиться. Почему эта встреча не состоялась, газета не уточняет. Однако уже на следующий день, когда Киреев поехал на вокзал, откуда планировал отправиться в Беларусь для участия в переговорах, он предупредил своих охранников, что по пути сотрудники СБУ могут попытаться его задержать. «Не вмешивайтесь», — сказал он тогда.

Киреева задержали в центре города около Софийского собора. Через полтора часа тело банкира обнаружили на одной из улиц Киева. В украинских СМИ тогда писали, что банкира застрелили при задержании, однако его охранники рассказали газете, что сопротивления сотрудникам СБУ никто не оказывал.

Позднее «Агентство» писало со ссылкой на свои источники, что произошедшее могло случится из-за «неразберихи» между украинскими спецслужбами: СБУ заподозрили Киреева в государственной измене, поскольку не знали, что он был уполномочен поддерживать контакты с российской разведкой. Впрочем, почему Киреева убили после задержания, остается неизвестным.

5 марта Главное управление разведки Украины в своем пресс-релизе написало, что Киреев погиб на спецзадании. Позже президент Украины своим указом посмертно наградил банкира орденом Богдана Хмельницкого III степени, а через несколько дней его похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве.

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Фото на обложке: Parlament.ua