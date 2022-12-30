Сотрудник ФСО из Новосибирска бежал в Казахстан после объявления мобилизации. Его депортировали в Россию из-за незаконного пересечения границы

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Казахстан депортировал в Россию майора Михаила Жилина, который сбежал из РФ после объявления мобилизации и запрашивал политическое убежище у Астаны. Об этом журналистам «Новой газете. Европа» и Astra рассказал супруга Жилина Екатерина.

Сейчас россиянин не выходит на связь с семьей. Где он точно находится, неизвестно. «Пытаюсь искать через правозащитников и адвокатов, мне ответили, что его ищут. [Казахстанское Международное] Бюро по правам человека подтвердило, что они делали запросы в миграционную полицию, те передали [Михаила] пограничникам, а пограничники сказали, что они его отдали в Россию», — рассказала Екатерина.

В свою очередь журналистка , которая также освещает историю Жилина, сообщила, что для россиянина ищут адвокатов в Новосибирске.

В беседе с Astra Жилина рассказала, что в ситуации с выдворением ее супруга из Казахстана речь идет не об экстрадиции по просьбе России, а именно о депортации за нарушение правил пересечения границы. «Хотя они могли депортировать его куда угодно», — отметила Екатерина.

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36-летний военный инженер Михаил Жилин работал в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. У него был доступ к государственной тайне. По словам супруги, он собирался уволиться со службы с 2014 года, но «быт останавливал». После полномасштабного вторжения РФ в Украину, утверждает Екатерина, уйти со службы стало невозможно.

В сентябре после объявления в России мобилизации семья уехала из страны. При этом сам Жилин перешел границу с Казахстаном незаконно — супруги опасались, что его не выпустят из страны. Россиянина задержали казахстанские пограничники. В Казахстане он безуспешно пытался получить статус беженца.

Москва и Астана обвинили Жилина в незаконном пересечении границы (статья 322 УК РФ). В России Жилина также обвиняют в дезертирстве (статья 338 УК РФ). По первому обвинению ему грозит до двух лет лишения свободы, по второму — до 15 лет.