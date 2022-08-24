Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину в третий раз с начала войны.
«То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому сегодня я нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну», — написал Джонсон в твиттере.
Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер, комментируя визит Джонсона, заявил, что «рад приветствовать в День независимости великого друга Украины Бориса Джонсона».
«Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене!» — заявил Зеленский.
24 августа, в День независимости Украины, в Киеве по состоянию на 16:51 по местному времени пять раз объявляли воздушную тревогу, в том числе во время визита Джонсона.
7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера.