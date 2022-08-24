Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину с начала войны.

«То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому сегодня я нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну», — написал Джонсон в твиттере.

Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер, комментируя визит Джонсона, заявил, что «рад приветствовать в День независимости великого друга Украины Бориса Джонсона».

«Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене!» — заявил Зеленский.

24 августа, в День независимости Украины, в Киеве по состоянию на 16:51 по местному времени пять раз объявляли воздушную тревогу, в том числе во время визита Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера.

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