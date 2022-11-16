Губернатор Орловской области заявил, что беспилотник атаковал нефтебазу под Орлом

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотный летательный аппарат, предположительно, «осуществил подрыв» нефтебазы в поселке Стальной Конь. По его словам, пострадавших нет.

На фотографиях, опубликованных российскими медиа, видно дыру в одном из резервуаров с надписью «Транснефть». Внешняя стена строения обгорела. При этом Baza утверждает, что резервуар был «заполнен на четверть» и «пожара и утечки горючего удалось избежать».

Клычков не возложил ни на кого ответственность за атаку на нефтебазу. Орловская область не граничит с Украиной; от поселка Стальной Конь, расположенного неподалеку от областного центра, до украинской границы около 200 километров.

Российские регионы, граничащие с Украиной, нередко подвергаются обстрелам; целями становятся в том числе объекты нефтегазового комплекса. Украина, как правило, не берет на себя ответственность за эти атаки.

Накануне Россия совершила самый массированный с начала войны ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины. Вечером стало известно о падении двух ракет на территории Польши, повлекшем гибель двух человек; при этом Варшава и Вашингтон пока не стали напрямую обвинять Москву в запуске этих ракет.

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